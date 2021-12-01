«Закрывал в кабинете и развращал». В Перми по подозрению в педофилии задержали тренера спортивной школы

Суд отправил подозреваемого тренера в СИЗО на 2 месяца. Фото: Василий Вахрин

В Перми по подозрению в педофилии задержали известного тренера-преподавателя высшей категории, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, судью международной категории Сергея Нагибина (имя изменено - Ред.). Как рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией, до недавнего времени Сергей работал в «Спортивной школе олимпийского резерва Кировского района».

По информации источника «КП», в следственные органы обратился отец 12-летней воспитанницы тренера. Он сообщил, что последнее время дочка стала нехотя ходить на тренировки, а потом и вовсе отказывалась посещать спортшколу. Когда отец попытался выяснить, почему ей перестали нравится занятия, девочка расплакалась и рассказала страшные подробности «тренировок».

С девочкой поговорили психологи и подтвердили – ребенок не выдумывает. У следствия оказалось достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение тренеру. По словам источника, мужчина закрывался с девочкой в тренерской и развращал. Не исключено, что это не единственный случай, в котором его подозревают. Известно, что у Сергея есть молодая жена и дети, в том числе несовершеннолетние.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО на время следственных мероприятий. В СКР по Пермскому краю «Комсомольской правде» пока не стали комментировать произошедшее.

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