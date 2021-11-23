«Тренируемся по шесть часов в день». Пермские фигуристы Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева стали победителями пятого этапа Кубка России

Победа нашей пары в Перми добавит шансов на проведение в следующем году в нашем городе международных соревнований по фигурному катанию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Перед выступлением в Перми мы ездили в Сочи на этап Кубка России, - рассказывает фигурист Матвей Янченков. - И, честно признаюсь, в Перми мне гораздо приятнее было выступать. Здесь нас так поддерживали болельщики!

И поддерживали не зря. Спортивная пара из Перми Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. Они выступали в произвольной и короткой программах и набрали в сумме наивысший балл - 189,74.

Пермь с 1985 года является одним из лидеров в парном фигурном катании. И нынешние соревнования еще раз подтвердили этот статус, так как серебряные награды - также у воспитанников пермской школы фигурного катания, Ильи Иванова и Анны Киреевой. Обе пары, добившиеся успеха на этапе Кубка России, могут теперь претендовать на путевки на чемпионат России - это важный отборочный этап перед Олимпийскими играми.

Ей -14, ему - 17

Тренируются Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков у Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой в СШОР «Старт». Они оба кандидаты в мастера спорта и члены юниорской сборной России. Это самая молодая пара, которая вышла на такой высокий уровень. Кате всего 14 лет, Матвею - 17.

- В этом сезоне ребята уже заняли первое место на юниорской серии Гран-при в Красноярске, первое место на Гран-при в Гданьске и попали в финал Гран- при. Это соревнования очень высокого ранга, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM)тренер фигуристов Валентина Тюкова. -И Катя с Матвеем быстро пришли к этим результатам.

Раньше Катя занималась одиночным катанием, Матвей катался в Екатеринбурге.

- Но мы его оттуда «переманили», - смеется тренер. - Вначале Матвей катался с другой партнершей. Но их соединили с Катей, потому что мы рассчитываем, что они смогут выступать на юношеских олимпийских играх. Ребята еще много лет будут находиться в юниорском возрасте, у мальчиков он до 21 года, у девочек -до 19. Так что у Кати и Матвея еще есть время и шансы подняться на олимпийский уровень. Они очень серьезно относятся к работе. У них есть и желание, и стремление побеждать.

Шесть часов тренировок в день

Матвей в первый раз встал на коньки в год и два месяца. А серьезно заниматься фигурным катанием стал в 3 года. Жил он тогда с родителями в Лесном - маленьком закрытом городке в Свердловской области. Мама -тренер по фигурному катанию, что называется, брала с собой сына на работу.

- Так что особого выбора у меня не было, - улыбается юный спортсмен. - Но серьезные результаты я стал давать только в Перми. В Екатеринбурге выше областных соревнований не поднимался.

В Пермь Матвей переехал два с половиной года назад. Живет он здесь на съемной квартире. Мама пока осталась в Екатеринбурге. Но в Пермь на этап Кубка России приезжала поддержать сына.

А Катя - пермячка. Она начала кататься с 4-х лет. Полтора года назад перешла в парное катание.

- Я мечтаю об Олимпиаде, - призналась девочка.

Кстати, олимпийский чемпион Максим Траньков - тоже воспитанник пермской школы фигурного катания. Так что у нашей пары шансы достичь призовых мест есть. А пока ребята усиленно тренируются.

- Юниорское катание отличается от взрослого - своей мощью, скоростью, эмоциями, - говорит Валентина Тюкова. - На данном этапе ребята исполняют сложнейшие элементы - тройные выбросы, тройные подкруты, тройные прыжки. Лет пять тому назад не было такой сложности. И здорово, что ребята вполне справляются. И от старта к старту прибавляют результаты.

Матвей признается, что парное катание ему нравится больше одиночного:

- В одиночке я плохо катался, а в паре вместе работаем ради единой цели. Вот и достигаем ее. Но за льдом мы с Катей общаемся мало. Шесть часов тренировок в день - нам хватает для общения.

На жизнь за пределами льда ребятам и в самом деле остается мало времени. Катя учится в онлайн-школе, где занятия идут почти круглый год - с сентября и до начала августа. Учится девочка в промежутках между тренировками и соревнованиями. Но это ее не беспокоит.

- У меня есть год, чтобы все пройти и все выучить, - объясняет девочка. - Удобно: сама все учишь и сама сдаешь. Любимый предмет - алгебра.

Следующие соревнования, которые ждут пермскую пару, - финал Гран-при, который пройдет в декабре в Японии - в городе Осака. Там ребята будут выполнять те же программы, что и в Перми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На этапе «взрослого» Гран-при во Франции еще одна пермская пара - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - заняла второе место. До этого, на этапе Гран-при в Турине,у них была «бронза». Пара претендует на выход в финал соревнований. Окончательные итоги будут известны после заключительного этапа Гран-при, который пройдет в Сочи 26-28 ноября.

КСТАТИ

Победа нашей пары в Перми добавит шансов на проведение в следующем году в нашем городе международных соревнований по фигурному катанию.

- Наши спортсмены продемонстрировали отличный результат, что станет весомым подкреплением нашим планам, - прокомментировал президент федерации фигурного катания Пермского края Дмитрий Шубодеров. - Пока не могу открывать все карты, но предварительно можно говорить о том, что в следующем году Пермь сможет принять международный турнир по фигурному катанию, а в год 300-летия краевой столицы мы также планируем весьма масштабное спортивное мероприятие.

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