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Спорт19 ноября 2021 14:40

«Впервые в истории женского катания». Российская фигуристка исполнила четверной риттбергер на турнире в Перми

14-летняя Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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В прошлом сезоне Аделия Петросян стала победительницей Кубка России среди юниоров

В прошлом сезоне Аделия Петросян стала победительницей Кубка России среди юниоров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми проходит V этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования продлятся пять дней - с 17 по 21 ноября. Бороться за звание лучших фигуристов страны в Универсальный дворец спорта «Молот» съехались более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Омской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан, Республики Саха-Якутия, Красноярского, Краснодарского и Пермского края.

В третий день соревнований 14-летняя фигуристка Аделия Петросян совершила поистине историческое событие. Выступая в произвольной программе юная спортсменка впервые в истории женского катания исполнила четверной риттбергер ( прыжок петлей - Ред.). По сумме двух программ она получила 213,26 балла и заняла второе место на турнире.

В прошлом сезоне Аделия Петросян стала победительницей Кубка России среди юниоров. А тренирует талантливую спортсменку Этери Тутберидзе, подготовившая за свою карьеру несколько олимпийских чемпионов.

Соревнования на пермском льду будут идти еще два дня и, возможно, мы сможем стать свидетелями новых рекордов.

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