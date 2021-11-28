Коронавирус в Перми, последние новости на 29 ноября 2021 года: профессор медуиниверситета рассказала, почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и эффективность вакцин

Общее число инфицированных в Пермском крае приближается к 140 000 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм в интервью корреспонденту «Комсомолки» рассказала, что основной причиной того, что люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и эффективность вакцин являются фейковая информация, распространяемая антипрививочниками в интернете и люди, которых эта инфекция практически не коснулась.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 693 человека. По состоянию на утро 29 ноября прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 143 029 жителей региона. 800 722 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 139 385.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Пермском крае истекает срок, определенный для того, чтобы сотрудники пермских предприятий, входящих в «группу риска», прошли обязательную вакцинацию. Требование о вакцинации 80% сотрудников озвучил в Постановлении от 13 октября Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

К началу зимы поставить прививку от COVID-19 или предъявить QR-код о том, что человек переболел, должны 80% списочного фонда сотрудников предприятий сферы обслуживания: торговли, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, бытовых услуг, банков, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурных и досуговых организаций.

Будут ли в связи с этим действовать с 1 декабря в Перми какие-либо ковид-ограничения и будет что-либо закрыто из-за коронавируса, читайте в нашем материале.