Две достопримечательности Пермского края победили в конкурсе журнала National Geographic Traveler «Сокровища России»

Путешествуя по тропам пещеры, туристы видят 300-летние льды, подземные озера и геологические образования – «органные трубы». Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Четыре месяца на сайте журнала National Geographic Traveler шло голосование за лучшие туристические места и достопримечательности в регионах России. От Пермского края участие в престижном конкурсе «Сокровища России» принимали Кунгурская ледяная пещера, Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», пеший маршрут «К вершине северного Басега», экскурсионный маршрут по древней Пермской земле и Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь.

Конкурс проводился в 10 номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в ТОП-5. На днях организаторы подвели итоги и назвали лучшие туристические места страны по версии жителей России.

В число победителей конкурса вошли два участника туристического состязания из Пермского края, за которых было отдано большее количество голосов. Это Кунгурская ледяная пещера и пеший маршрут «К вершине Северного Басега».

Достопримечательность из Кунгура сумела обойти в номинации «Природный объект» 36 своих соперников и набрать наибольшее количество голосов, а пеший маршрут «К вершине Северного Басега» стал победителем в номинации «Туристическая тропа».

К слову, для Кунгурской ледяной пещеры это уже второе знаменательное событие за последнее время. Не так давно сотрудники лаборатории-стационара филиала горного института УРО РАН сделали в пещере научное открытие. Они с помощью современной техники вычислили, что на самом деле длина Кунгурской ледяной пещеры на четверть больше, чем это считалась ранее. Общая протяженность всех ходов, гротов и галерей на данный момент составляет 8 километров 153 метра. И это считается настоящей научной сенсацией.

- Кунгурская ледяная пещера стала широко известна среди путешественников России и других стран, в том числе благодаря международному фестивалю воздухоплавания «Небесная ярмарка», - рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края. - Это самая крупная гипсовая пещера на Урале. Ей около 12 тысяч лет. Каждый грот имеет свои уникальные особенности. Путешествуя по оборудованным тропам, туристы видят 300-летние льды, подземные озера и геологические образования – «органные трубы». Побывать в пещере можно в любое время года на классических или театрализованных маршрутах.

В номинации «Туристическая тропа» было представлено 32 номинанта. Наш маршрут «К вершине Северного Басега» в первые дни голосования занимал только второе место, но потом выбился в лидеры и дошел до финала первым.

Путешественникам, которые решили отправиться к вершине Северного Басега, предстоит увидеть немало интересного: они поднимутся на пик горы по экологической тропе и посмотрят смену высотных поясов.

С вершины открывается незабываемый вид. Фото: группа ВК Заповедник Басеги I Северный Басег.

Рельеф и растительность на Северном Басеге разнообразны: от альпийских лугов до горной тундры. В ясную погоду с вершины видны живописные ландшафты хребтов и панорамы тайги, а в пасмурные дни можно буквально оказаться среди облаков. Тропа оборудована указателями, веревочными перилами, скамейками. По пути можно отдохнуть и полюбоваться красивейшими видами.

Успешное участие в конкурсе будет способствовать реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», развитию внутреннего и въездного туризма в Прикамье.

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