«Топим за наших!» Голосуем за Прикамье на конкурсе «Сокровища России»

Фото: сайт журнала.

Известный журнал National Geographic Traveler открыл голосование в рамках конкурса «Сокровища России». Жители Пермского края могут проголосовать за пять достопримечательностей и туристических маршрутов Прикамья, которые включили в число соискателей в разных номинациях.

Голосование продлится до 10 октября. Но психологически важно поддержать прикамские объекты с самого начала.

Победа в столь престижном конкурсе дорогого стоит. Помимо популяризации туристических объектов это неплохой довод, чтобы претендовать на дополнительное финансирование проектов.

- Среди основных задач конкурса – выявить наиболее популярные среди путешественников объекты и маршруты, познакомить их с новыми интересными местами, рассказать широкой аудитории про локальные туристические бренды, - отмечают в краевом правительства. – Успешное участие в конкурсе будет способствовать реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», развитию внутреннего и въездного туризма в Прикамье.

Проголосовать можно на сайте журнала russia.nat-geo.ru/nominations. Итоги голосования обещают подвести в ноябре и опубликовать их на сайте «Nat-geo.ru», а также на страницах журнала.

МЫ ПОКА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Прикамские достопримечательности уже занимают неплохие позиции в голосовании. Но чтобы их упрочить, требуется наше участие.

Кунгурская ледяная пещера пока лидирует в своей номинации. Фото: сайт журнала.

Кунгурская ледяная пещера

В номинации «Природный объект» пока уверенно лидирует Кунгурская ледяная пещера. Она набрала 34 процента голосов, и прочно занимает в голосовании 1 место среди 37 номинантов.

- Путешествуя по оборудованным тропам, туристы увидят 300-летние льды, трогательную красоту подземных озер и геологические образования – «органные трубы», - говорится на сайте конкурса о нашей знаменитой пещере. - Побывать в пещере можно в любое время года на классических или театрализованных маршрутах.

Сайт достопримечательности: kungurcave.ru

Наш этнографический музей один из лучших в России. Фото: сайт журнала.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Наш музей пока занимает второе место среди 32 участников номинации «Общественное пространство», набрав 16 процентов голосов.

- Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» – первый на Урале музей деревянного зодчества, - сообщают организаторы конкурса. - Здесь проходят праздники народного календаря, фестивали исторической и экологической направленности.

Страница музея: vk.com/museumkhokhlovka

С вершины Басега открываются удивительные виды. Фото: сайт журнала.

Пеший маршрут «К вершине северного Басега»

В номинации «Туристическая тропа» - 32 номинанта. Наш маршрут с 14 процентами голосов занимает пока второе место.

- Путешественникам предстоит подняться на вершину горы по экологической тропе и увидеть смену высотных поясов, - отмечают на сайте журнала. - Рельеф и растительность здесь разнообразны: от альпийских лугов до горной тундры. В ясную погоду с вершины Северного Басега видны живописные ландшафты хребтов и панорамы тайги, а в пасмурные дни можно буквально оказаться среди облаков. Тропа оборудована указателями, верёвочными перилами, скамейками.

Сайт маршрута: basegi.ru

Север Прикамья - это воплощенная история. Фото: сайт журнала.

По древней пермской земле

Также второе место с 12 процентами голосов занимает Прикамье в номинации «Экскурсионный маршрут».

- Посетив старинные города Соликамск, Чердынь и Ныроб, вы узнаете, как наши предки добывали соль, проберётесь по подземному ходу в Доме воеводы, увидите древние артефакты пермского звериного стиля, - читаем на сайте конкурса. - С высокого берега реки Колвы вам предстанут потрясающие виды на дремучие леса и величественную гору Полюд.

Сайт: orange-bus.ru

Храм на Белой горе выглядит величественно. Фото: сайт журнала.

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь

Неплохие позиции у Пермского края и в номинации «Культурно-исторический объект», хотя они могли бы быть и лучше. Белогорский монастырь занимает пока 4 место среди 34 номинантов с 8 процентами голосов.

- Сюда приезжают не только паломники, но и обычные туристы, - отмечают журналисты издания. - Главная достопримечательность монастыря - Крестовоздвиженский собор на вершине Белой горы. Это самый большом храм Пермской епархии и один из самых красивых на Урале.

Сайт монастыря: уралафон.ру