Собака умирала семь часов: В Перми полиция устанавливает подростков, которые взорвали петарду во рту у доверчивого пса

Фото: скрин видео ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь/ВКонтакте

- Бедная собака мучительно умирала семь часов, и помочь ей было невозможно, - рассказали «Комсомолке» пермские зоозащитники. – Сделали это подростки 13-15 лет, сейчас их ищут. Умершая от их нечеловеческой жестокости собака сейчас на вскрытии на пермской станции по борьбе с болезнями животных на улице Экскаваторной. А виновников ищет полиция.

Вопиющий случай, напомним, произошел в Перми 21 ноября. Подростки сунули в пасть собаке петарду. После взрыва ей разнесло голову, и пес погиб в страшных муках.

ЧП произошло в микрорайоне Крым, рядом с профилакторием, где жила эта собака.

- Она была социализирована, доверяла людям, поэтому без боязни и подошла к стайке подростков, которые задумали страшное, - говорят зоозащитники. – А петарду, которую ей сунули в рот эти подростки, собака приняла за игрушку.

Заявление в полицию было написано в тот же день, записи с камер видеонаблюдения изъяты, сейчас полиция ищет виновников этого жестокого поступка.

- 21 ноября в отдел полиции Кировского района Перми поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о данном происшествии, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

- К сожалению, даже если их и установят, то привлечь к ответственности из-за малолетнего возраста подростков-живодеров вряд ли получится, - вздыхают зоозащитники. – И ограничатся лишь общественным порицанием. В последнее время нам все чаще приходится констатировать факты, что дети растут очень жестокими. И эта жестокость однозначно идет из семьи. У меня в частном приюте десятки кошек и собак, многие из них получили настоящие психологические травмы после жизни с прежними хозяевами. Нередки случаи, когда животным ломают лапы, челюсти, обрезают хвосты, сбивают машинами, привязывают зимой в лесу к дереву, чтобы они умирали голодной смертью или замерзали. У меня живет одна такая собака. Она должна была в своем возрасте весить 14 килограммов, но после того, как много дней просидела в лесу на цепи, стала весить 4,5 кило. Ветеринары никаких шансов нам не давали, но собака чудом выжила.

Сейчас она боится всего: людей, холода, зимы, снега, даже на улицу боится выходить. А другие животные, пережив подобное отношение, начинают выдавать неконтролируемую агрессию.

- И такое можно сказать про резонансный случай со щенком Мишелем из Краснокамска, которому обрезали уши и сняли скальп, - напомнила наша собеседница. Этот случай произошел в 2015 году в Краснокамске. Мужчина нашел в подъезде щенка и изувечил его. Пса спасли, а живодера суд наказал на семь месяцев ограничения свободы. – Сейчас стафтерьер, которому после спасения нашли семью, вырос и стал агрессивным. Хозяйка была вынуждена поселить его отдельно от своей семьи и детей. Но приезжает, чтобы ночевать с ним, выгуливать и кормить его.

А сейчас наступают самые опасные месяцы для безнадзорных собак – зимние. Именно в это время в городе начинают продавать петарды. И им несовершеннолетние покупатели находят такое жестокое применение.

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