Пандемия в Пермском крае постепенно пошла на спад

Когда мы справимся с пандемией, большие риски могут появиться и в постковидном пространстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы идем к переломному моменту и надеемся, что в ближайшее время кривая заболеваемости COVID-19 пойдет на спад, - считает заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - В последнее время для этого было сделано много. Во-первых, две каникулярные недели оборвали тенденцию к росту заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, введение QR-кодов позволило нам стимулировать иммунизацию против COVID-19. И эпидемический процесс уже реагирует на большой объем вакцинопрофилактики. Отмечу, прививка - это единственное, что может сегодня изменить ситуацию. Жаль, конечно, что пришлось такими мерами менять отношение населения к вакцинации. Хотелось, чтобы это было внутреннее понимание каждого, ведь при воздушных инфекциях другого пути, кроме вакцинации, у нас нет.

Уже сейчас медицина постепенно начинает переходить в «мирное русло». Количество заболевших уменьшается, и из-за того, что «тяжелых» больных стало меньше, в обычный режим работы вернули полторы тысячи коек, задействованных для лечения больных коронавирусом.

К штатному режиму работы с 25 ноября возвратилась и Краевая детская больница. В течение недели будет проведена санитарная обработка корпуса, и маленькие пациенты снова начнут получать плановую медпомощь.

- Отмена плановой помощи вводилась из-за огромного потока больных: вирус циркулировал, в популяции оставался горючий материал, и патогенный потенциал вируса увеличивался. В итоге мы получили рост заболеваемости, тяжелые формы и высокую летальность, - объясняет Ирина Викторовна.

Но уже сейчас в Пермском крае первым компонентом вакцины привиты 1,09 миллиона жителей. Из них 753,7 тысячи завершили курс иммунизации. На днях в регион завезли еще 66 тысяч комплектов вакцины «ГамКовидВак». Чтобы закрепить результат, осталось вакцинировать еще 300 - 400 тысяч жителей Пермского края. Какое будущее нас ждет, когда мы достигнем коллективного иммунитета?

- Когда мы справимся с пандемией, большие риски могут появиться и в постковидном пространстве, - объясняет эпидемиолог. - И уже сейчас нам нужно думать на перспективу: как справляться с проблемами, чтобы пройти их с меньшими потерями.

Пока наше ближайшее будущее спрогнозировать непросто. Понятно, что ежегодно в осенне-зимний период будет начинаться подъем заболеваемости ОРВИ, на смену ему придет классический грипп, который закончится только к марту - апрелю.

- В прошлом году мы все помним, что гриппа не было, его подавил более агрессивный SARS-CoV-2, - напоминает Ирина Фельдблюм. - Сейчас ситуация с гриппом не столь благоприятная. Доля циркулирующих штаммов гриппа быстро увеличивается. Сезонный подъем придет, но он, скорей всего, будет не очень высоким. И чтобы защитить себя - осталось совсем немного времени, чтобы привиться. Конечно, уменьшает риск заражения и маска, но маски мы носим плохо, в Японии и Китае респираторная гигиена - это образ жизни, а мы к этому не привыкли.

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