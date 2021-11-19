В Пермском крае сворачивают часть ковидных коек, отданных под коронавирус

Горбольницу им. Ф. Граля и хирургический корпус горбольницы №6 на Гайве Минздрав планирует также освободить от больных опасной инфекцией. Фото: Олег Укладов

В Пермском крае Минздрав сокращает количество коек, отданных под ковид. Об этом рассказала министр регионального ведомства Анастасия Крутень на пресс-конференции, где подвели итоги недели ограничительных мер, связанных с высокой заболеваемостью ковидом. В целом была отмечена положительная динамика, «тяжелых» больных стало меньше. В обычный режим работы вернулись 1,5 тысяч коек, задействованных для лечения больных коронавирусом.

На следующей недели горбольницу им. Ф. Граля и хирургический корпус горбольницы №6 на Гайве Минздрав планирует также освободить от больных опасной инфекцией.

Напомним, в Пермском крае коронавирусом заболели за сутки 697 человек, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В тяжелом состоянии в ковидных отделениях находится 397 пациентов. Из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ.