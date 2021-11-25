Коронавирус в Перми, последние новости на 26 ноября 2021 года: срок действия QR-кода для переболевших планируют увеличить до года

Инициативу поддержали эпидемиологи Прикамья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 693 жителей. В Минздраве сообщают, что было сделано 10 087 ПЦР-тестов.

В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось на 30, с начала пандемии в Прикамье скончались 6 722 человека.

Общее число инфицированных в регионе достигло 137 307. Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 118 569 человек.

Эпидемиологи Пермского края согласились с инициативой продления QR-кодов для переболевших ковидом. Его срок увеличат с 6 месяцев до 1 года.

Переболевшие ковидом сейчас получают QR-код сроком на 6 месяцев, но в ближайшее время его действие увеличат вдвое. Федеральные власти вместе с экспертами посчитали, что оптимальное время для вакцинирования после болезни – 1 год, так как доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.

В Пермском Минздраве инициативу поддержали, но акцентировали на том, что уровень антител у переболевших все же ниже, чем у вакцинированных.

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились жители 35 муниципалитетов. Напомним, на 25 ноября в регионе выявили 693 новых случая COVID-19. 345 заражений в Перми. 47 в Краснокамске. В Лысьве – 26 заразившихся. 22 зараженный в Пермском муниципальном районе.

Фото: permkrai.ru

В Чернушинском городском округе 18 зараженных. В Бардымском муниципальном округе – 15. 14 случаев зараженмй в Карагайском муниципальном округе, а также в Добрянском и Нытвенском городских округах.

По 13 заболевших в Оханском городском округе и Уинском муниципальном округе. В Ординском муниципальном округе ковид выявили у 12 человек. В Горнозаводском, как и в Октябрьском городских округах по 11 жителей с коронавирусом.

По 10 инфицированных обнаружено в Березниках, Осинском, Очерском и Суксунском городском округах, по 9 – в Александровском, Березовском, Кишертском муниципальных округах и Чайковском. В Еловском муниципальном округе заболели 8 человек. По 4 жителя заразились в Верещагинском, Ильинском городских округах и Кунгуре.