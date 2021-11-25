Эпидемиологи Пермского края согласны с инициативой продления QR-кодов для переболевших ковидом

В Пермском Минздраве поддерживают инициативу продления срока действия QR-кода до 1 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переболевшие коронавирусной инфекцией в данный момент получают QR-код сроком на 6 месяцев, но в ближайшее время его действие увеличат вдвое. Федеральные власти вместе с экспертами посчитали, что оптимальное время для вакцинирования после болезни – 1 год, так как доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.

В Пермском Минздраве поддерживают инициативу продления срока действия QR-кода, но акцентировали на том, что уровень антител у переболевших все же ниже, чем у вакцинированных.

- Считаю, что это предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время - сказал заведующий эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Вадислав Семериков. - Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях, но по уровню защиты — нет. У привитых уровень антител выше, поэтому рекомендую переболевшим вакцинироваться по истечению шести месяцев. Это необходимо, так как они все равно находятся в группе риска. В любом случае решение о продления сроков действия сертификатов переболевших будет приниматься на федеральном уровне.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших. В ближайшее время срок действия изменят на Госуслугах.

Напомним, за прошлые суки коронавирусом заболели 694 человека. С начала пандемии инфекция подтвердилась у более 136 тысячи жителей Пермского края.