В Перми у воспитательницы, которая вывела ребенка на улицу босиком, стало плохо с сердцем

Проверкой дошкольного учебного учреждения занимаются полицейские и департамент образования Фото: Евгения ГУСЕВА

В пермских СМИ появилась информация о том, что воспитатель детского сада №162 вывела ребенка в мороз на улицу без обуви. Как рассказала мама мальчика, 11 ноября, около 18:00 она пришла в детсад за своим трехлетним сыном и увидела его на улице в одних носках. Она взяла ребенка на руки и спросила у воспитателя, как это произошло. По словам женщины, педагог не смогла на это ничего ответить.

В разговоре с «КП» директор детского сада Людмила Бысырева сказала, что руководство и сама воспитатель принесли матери мальчика извинения, а педагога привлекли к административной ответственности.

- Дело в том, что у этого мальчика очень длинные болоньевые штаны - до пола - и воспитатель просто-напросто не заметила, что он без обуви, - рассказывает Басырева. - Мы посмотрели записи с камер наблюдения. На них видно, что педагог тщательно готовила ребенка к улице - надела варежки, застегнула курточку, обмотала шарфиком, заботливо поправила шапочку. И была уверена, что уже надела на ребенка ботинки. Я ее не оправдываю и, окажись я на месте мамы, у меня бы тоже возникли вопросы к педагогу, но, к сожалению, так случилось, мы принесли матери извинения, но она их не приняла.

По словам Басыревой, воспитатель, которая была неосмотрительна, - очень хороший специалист с многолетним стажем работы.

- Ей 43 года, у нее высшее образование, многолетний опыт работы с детьми. В нашем садике она работает полгода, но уже зарекомендовала себя как настоящий профессионал. Летом она работала в дежурной группе и когда формировалась группа на 1 сентября, многие родители буквально упрашивали меня назначить ее воспитателем именно для их ребятишек. Она очень воспитанная, интеллигентная, нежная, чуткая, очень любит детей. А сейчас она вся разбита. Казнит себя за неосмотрительность. После произошедшего у нее, можно сказать, инфаркт случился, она написала заявление об увольнении и сейчас у нее серьезные проблемы с сердцем. Она получила настолько сильную психологическую травму, что когда мы ее навещали, сказала, что больше не достойна воспитывать детей. Мы очень за нее переживаем, будем помогать, поддерживать. А с ребенком, слава богу, все хорошо, он находился на улице буквально 5-6 минут и на следующий день его абсолютно здорового привели в садик.

Еще одним неприятным моментом для Людмилы Басыревой стало заявление мамы ребенка о том, что их группа не оборудована должным образом, в ней нет игрушек, а у воспитанников дважды обнаруживали вшей.

- Какие глупости только не пишут, у нас новая группа, новые ковры, новые игрушки, их просто валом. Я как раз сейчас пишу объяснительную, к которой приложу фотографию того, как выглядит наша группа, - заключила Басырова.

Мама ребенка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас правоохранительные органы совместно с департаментом образования Перми проводят проверку детского сада.

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