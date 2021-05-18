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Происшествия18 мая 2021 6:23

Ударила ребенка по голове: В Перми осудили воспитателя детского сада

Инцидент произошел в дошкольном учреждении Орджоникидзевского района
Анна Маркова
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В Перми воспитатель ударила ребенка по голове.

В Перми воспитатель ударила ребенка по голове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми в мировом суде рассматривалось дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На скамье подсудимых оказалась 48-летняя воспитатель детского сада.

Весной 2020 года во время обеда женщина, не довольная поведением своего воспитанника, ударила его по голове, после чего закрыла плачущего ребенка в туалетной комнате. Узнав об этом, родители пошли в суд.

- Воспитателя признали виновной в совершении преступления, - сообщает прокуратура Орджоникидзевского района. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил воспитателя к 400 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 1 год.

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