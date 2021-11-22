«Нам всем сейчас очень тяжело»: Нина Русланова так и не встретилась с сестрами из Пермского края

Любимой актрисе было 75 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Слез нет, но всем нам очень тяжело сейчас, - поделилась с «Комсомолкой» сводная сестра известной актрисы Нины Руслановой, живущая в селе Уинское Пермского края.

Всю жизнь думал о брошенной на вокзале дочке

21 ноября умерла Нина Русланова. Всегда считалось, что великая актриса была сиротой, она никогда не скрывала этот факт. Малюткой ее нашли на вокзале и поместили в приют, оттуда в детский дом. Имя и фамилию подкидышу выбирали воспитатели, дату рождения – она сама.

А два года назад открылась тайна рождения актрисы и стала понятная причина, почему новорожденная девочка оказалась брошенной на вокзале. Выяснилось, что настоящее имя подкидыша - Галина Константиновна Антоненко. А родная мать оставила двухмесячную кроху на вокзале, чтобы спасти ее от голодной смерти.

Был 44-й год, война заканчивалась, и женщина с мужем, маленьким сыном и новорожденной дочкой возвращалась с голодающего Урала в родной Херсон. Дорога была долгая, а у женщины не было молока, и на одной из станций она оставила сверток с голодной дочкой недалеко от женщины, которая кормила своего младенца.

- Куда ты дела нашу дочь? Где ты ее бросила? - кричал на жену заскочивший в поезд перед самым отправлением отец малышки. Но сделать что-либо было уже невозможно. Состав увозил супругов и их маленького сына в Херсон, а маленькая Галина осталась на свете одна-одинешенька.

Всю жизнь Нина Русланова искала родителей. Три года назад она рассказала свою историю на Первом канале. Когда шла программа, телевизор случайно включила пермячка Людмила Коновалова из села Уинское Пермского края и уже не могла оторвать взгляд от экрана. В ее семье часто обсуждали трагический эпизод из биографии отца. Мужчина плакал и вспоминал, как его первая жена оставила на вокзале их новорожденную дочку.

Через несколько лет после этого случая судьба разбросала родителей Галины. И свое позднее счастье отец актрисы - Константин Анисимович Антоненко - нашел в Пермском крае.

- Мама и папа совсем разные были: отец высокий, шаги у него были большие, а мама маленькая, всегда рядом семенила, но вместе они еще 40 счастливых лет прожили, - вспоминают пермячки. - Папа умел все: подшить нам валенки, засолить капусту, резал по дереву. Он был взрывной, эмоциональный, искренний, прямой и щедрый. Однажды он пришел домой в одном пиджаке. Мама спрашивает: «Где рубашка?», а он ответил: «Я человека встретил нищего и отдал рубашку. Грошей у меня не было, так я ему часы отдал. Не ругайся, Библия нас так учит».

Сводные сестры Нины Руслановой: Юлиана, Нина и Людмила. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Вторая жена родила ему трех дочек: Людмилу, Юлиану и Елену, сводных сестер Нины Руслановой. Но мужчина никогда не забывал ту Галю, что бесследно пропала на вокзале.

- Жива ли она? Что с ней? Спасло ли ее государство? У нее ведь врожденный порок сердца был, - мучился он вопросами до самой смерти, мужчины не стало в 1992 году.

Обрели друг друга, но так и не встретились

Увидев передачу с Ниной Руслановой, ее сводные сестры еще полгода не решались заявлять о себе, но ради памяти отца и для того, чтобы извиниться за него перед его старшей дочерью, они решили рассказать о себе. И когда пермячки приехали на Первый канал, а тест ДНК подтвердил их родство с актрисой, в зале заплакали не только герои, но и зрители.

Но встретиться сводным сестрам за два этих года, прошедшие после выхода передачи, так и не довелось.

- По чьей вине это не сложилось, разве сейчас важно? – вздохнула Юлиана, когда мы позвонили ей, чтобы выразить соболезнования. - На душе очень тяжко, ведь мы через столько лет обрели друг друга, а увидеться вживую так и не смогли. Олеся (Олеся Рудакова – единственная дочь Нины Руслановой, - Ред.) говорила, что у мамы характер, и она категорически не хотела этого, да и болела в последние годы. О смерти я узнала сегодня ночью от Олеси, она в первом часу позвонила и сказала «Мама умерла». Светлая память…

Свою последнюю неделю Нина Русланова провела в реанимации ковидного отделения, куда ее перевели из другой больницы после проведенной операции. Состояние ухудшалось, и 21 ноября ее не стало. Актрисе, которая сыграла десятки ролей в культовых фильмах, добилась признания и получила звание народной, было 75 лет.

- Всем сейчас очень больно. И Олесе, и нам, - говорят пермячки.

Несмотря на то, что Нина Русланова была против встречи со своими сводными сестрами, ее дочь Олеся продолжала поддерживать отношения с пермскими родственниками.

- Мы часто переписывались, отправляли друг другу голосовые сообщения, Олеся откликалась мгновенно, и всегда нам отвечала, - говорят пермячки. - Главной темой наших разговоров было здоровье: Нины, Олеси и ее сына Кости, с праздниками друг друга поздравляли. Мы спросили, не против ли она, чтобы мы приехали на похороны, и она сказала, что не против. Сейчас мы, учитывая наши обстоятельства, будем решать, сможем ли мы поехать попрощаться с сестрой или нет. У нашей старшей сестры муж очень тяжело переболел коронавирусом и слег. Мы поочередно дежурим, помогаем. Ей уже 80 лет, а мужу 81 и оставлять их одних никак нельзя.

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