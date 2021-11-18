Кунгурская ледяная пещера оказалась на четверть длиннее

А недавно в пещере появился необычный жилец -двухметровый мамонт по кличке Ману. Фото: предоставлено сотрудниками Кунгурской ледяной пещеры.

Более полувека считалось, что длина гротов, галерей и ходов Кунгурской ледяной пещеры составляет 5600 - 5700 метров. Эти выводы в далеком 1965 году сделал ученый-карстовед Евгений Павлович Дорофеев, составивший первый план пещеры.

Евгений Павлович был исследователем и популяризатором Кунгурской ледяной пещеры и даже случайно оставил в ней свой «клад», который после его смерти обнаружили в одном из гротов исследователи. Это не золото и бриллианты, а 15 трехлитровых банок варенья из крыжовника и малины.

А на днях сотрудники лаборатории-стационара филиала горного института УРО РАН сообщили, что длина пещеры, описанная Дорофеевым, не соответствует действительности. С помощью современной техники было доказано, что общая протяженность всех ходов, гротов и галерей на данный момент составляет 8 километров 153 метра. И это считается настоящей научной сенсацией.

- Огромная работа по составлению нового плана пещеры велась на протяжении четырех лет, - рассказала заведующая кунгурской лабораторией-стационаром Ольга Кадебская. - Отчасти, это была вынужденная мера. Пещера у нас карстовая, в ней много трещин, в том числе и над экскурсионными тропами. В некоторых местах, чтобы не было обвалов, установлены колонны. Чтобы наблюдать за трещинами, мы начали переснимать гроты. Сначала в экскурсионной части пещеры, а потом в заповедной - там, где не ходят туристы и экскурсанты.

В итоге общая протяженность Кунгурской ледяной пещеры выросла до восьми с лишним километров. В план были включены и несколько гротов и галерей, которые пока еще не имеют названий. К этому научному открытию напрямую причастны маркшейдер Сергей Кудымов, геолог-инженер Алексей Красиков и лаборант Людмила Башарина.

- Когда мы проводили эти работы, у нас не было задачи открыть какие-то новые гроты, просто все точно пересняли и составили более детальный план, причем в электронном формате, - объясняет геолог Алексей Красиков.

- А для посещения туристов новые гроты будут открыты?

- Часть гротов, нанесенных на новый план, находится в заповедной части пещеры, чтобы попасть туда, требуются хорошая физическая подготовка, специальная одежда для спелеологов, каска и фонарик.

Мамонт Ману

Хотя в заповедную часть пещеры экскурсантам попасть нельзя, но и на туристических тропах тоже есть что посмотреть. Этим летом, в день 107-летия с начала официальной экскурсионной деятельности в пещере, здесь появился необычный жилец -двухметровый мамонт по кличке Ману, ведь у многих жителей Кунгура пещера всегда ассоциировалась с мамонтами.

Сделан Ману из современных материалов, стилизованных под камень. Его установили в переходе между гротами Крестовый и Данте, рядом с лазом «Горе толстякам и высоким». Создал скульптуру местный скульптор Андрей Белев, а имя мамонту придумали и выбрали подписчики группы пещеры в соцсетях.

Занести гиганта на новое место жительства целиком было невозможно, поэтому скульптор сделал мамонта сборным. И теперь маленькие и большие туристы, приезжающие полюбоваться на сталагмиты и сталактиты, могут спокойно подходить к нему, гладить, обнимать и фотографироваться.

Напомним, Кунгурская пещера в Пермском крае является одной из самых популярных достопримечательностей России. Она одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности.

ВАЖНО

В непростую эпидемиологическую обстановку Кунгурская ледяная пещера открыта для посещения, правда, туристов убедительно просят соблюдать требования Роспотребнадзора и указ губернатора Пермского края. А это значит, что всем экскурсантам необходимо предъявить на входе QR-код о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе. А также документы, удостоверяющие личность.

Билеты на экскурсии по расписанию можно приобрести только в кассах пещеры в течение двух дней до или в день визита. Касса работает ежедневно с 9.00. (Online продаж и брони билетов на экскурсии по расписанию нет). Льготы в выходные и праздничные дни не действуют.

Детский билет нужно покупать для туристов в возрасте от 5 до 14 лет включительно. Дети до 5 лет посещают пещеру бесплатно (для этого необходимо предъявить документы).

Также можно предварительно заказать экскурсии: «Мир дикой пещеры», «По заповедной тропе», «Испытание темнотой», «Индивидуальная экскурсия с персональным гидом».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Температура воздуха в центральной части Кунгурской ледяной пещеры +5°С, в первых гротах летом и в межсезонье около -3°С, зимой до -25°С. Пещера содержит 48 гротов, 70 озер, 146 «органных труб» - высоких шахт, доходящих почти до поверхности (самая высокая - в Эфирном гроте, 22 м). Возраст пещеры оценивается в 10 - 12 тысяч лет.

Продолжительность экскурсий по Кунгурской ледяной пещере от 1 часа 30 минут до 2 часов в зависимости от вида экскурсии. Протяженность маршрута от 1,5 км до 1,8 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это сенсация»: В Кунгурской ледяной пещере было сделано научное открытие

Длина ее гротов оказалась на четверть длиннее, чем считалось ранее (Подробнее...)