«Это сенсация»: В Кунгурской ледяной пещере было сделано научное открытие

Температура воздуха в центре Кунгурской ледяной пещеры от −3 °C до +5 ° Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Ребята ученые – молодцы!», «Это научная сенсация! Поздравляем с таким вроде бы простым и понятным, но таким важным научным достижением. Ученые делают открытия даже в наши дни! Это здорово!», - комментируют пост, опубликованный на официальной странице Кунгурской ледяной пещеры, подписчики.

Кунгурская пещера на четверть длиннее, чем считалось ранее. Фото: официальная страница Кунгурской пещеры ВК.

- В Кунгурской пещере научное открытие! – поделились радостным событием сотрудники крупнейшей карстовой пещеры в Пермском крае. - Сотрудниками лаборатории-стационара филиала горного института УРО РАН совершено новое научное открытие. Выяснилось, что пещера оказалась почти на 2,5 км длиннее, чем по плану Евгения Павловича Дорофеева, составленному в далеком 1965 году. С помощью современной техники команда ученых-спелеологов установила, что общая протяженность всех ходов пещеры на данный момент составляет 8 километров 153 метра. Поздравляем коллег с очередным научным достижением!

Пещера содержит 48 гротов. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Напомним, Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае является одной из самых популярных достопримечательностей России. Она одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности. Длина ее гротов до научного открытия составляла шесть с половиной километров, сейчас восемь с лишним. Около двух километров Кунгурской ледяной пещеры оборудовано для посещений туристами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Температура воздуха в центре Кунгурской ледяной пещеры от −3 °C до +5 °C в летний период. Пещера содержит 48 гротов, 70 озер, 146 «органных труб» - высоких шахт, доходящих почти до поверхности (самая высокая — в Эфирном гроте, 22 м). Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кунгурской ледяной пещере появился новосел - двухметровый мамонт

Изготовил его местный скульптор, а имя новому жильцу смогут выбрать все желающие (Подробнее...)