Два человека скончались от отравления алкоголем в Перми

За жизнь еще одной пермячки продолжают бороться медики

Сейчас врачи горбольницы им. Тверье продолжают бороться за жизнь 58-летней пермячки, единственной выжившей после очередного застолья, которое случилось в одной из квартир в микрорайоне Парковый в Перми.

Вечером 16 ноября за столом собрались три человека: 58-летние мужчина и женщина (предположительно супруги) и их 38-летняя родственница. Компания распивала спиртное сомнительного происхождения. В итоге вскоре все трое почувствовали себя плохо и позвонили в «скорую». Однако мужчина не смог дождаться помощи медиков и скончался до их приезда.

Двух женщин врачи госпитализировали в больницу. Но одна из них – более молодая – тоже скончалась через несколько часов в реанимации.

Как стало известно «КП», в этой семье нередко распивали спиртное, поэтому сейчас главная задача следователей – установить точную причину смерти людей. В случае, если выяснится, что в организме погибших будет обнаружен метанол, то это значит, что они отравились паленым алкоголем и не исключено возбуждение уголовного дела.

- Проводится проверка по факту смерти двух жителей Дзержинского района Перми, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Назначен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будет установлена точная причина их смерти.

Напомним, за последние месяцы по России прокатилась волна массовых отравлений метиловым спиртом. Громкие случаи произошли в Оренбурге, где скончались 35 человек и в Екатеринбурге, где жертвами суррогатного алкоголя стали 18 человек.

Симптомы отравления метанолом самые обычные: тошнота, головокружение, сильная слабость. Но через несколько часов у человека появляются более тревожные признаки: ухудшение зрения, «плавающие» пятна перед глазами и сильные боли во всем теле. И чем быстрей человеку будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов у него выжить.