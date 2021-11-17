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Происшествия17 ноября 2021 6:55

Два человека скончались от отравления алкоголем в Перми

58-летний пермяк умер дома, до приезда «скорой», 38-летняя женщина через несколько часов в больнице, за жизнь еще одной пермячки сейчас борются медики
Алена ОВЧИННИКОВА
За жизнь еще одной пермячки продолжают бороться медики

За жизнь еще одной пермячки продолжают бороться медики

Сейчас врачи горбольницы им. Тверье продолжают бороться за жизнь 58-летней пермячки, единственной выжившей после очередного застолья, которое случилось в одной из квартир в микрорайоне Парковый в Перми.

Вечером 16 ноября за столом собрались три человека: 58-летние мужчина и женщина (предположительно супруги) и их 38-летняя родственница. Компания распивала спиртное сомнительного происхождения. В итоге вскоре все трое почувствовали себя плохо и позвонили в «скорую». Однако мужчина не смог дождаться помощи медиков и скончался до их приезда.

Двух женщин врачи госпитализировали в больницу. Но одна из них – более молодая – тоже скончалась через несколько часов в реанимации.

Как стало известно «КП», в этой семье нередко распивали спиртное, поэтому сейчас главная задача следователей – установить точную причину смерти людей. В случае, если выяснится, что в организме погибших будет обнаружен метанол, то это значит, что они отравились паленым алкоголем и не исключено возбуждение уголовного дела.

- Проводится проверка по факту смерти двух жителей Дзержинского района Перми, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Назначен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будет установлена точная причина их смерти.

Напомним, за последние месяцы по России прокатилась волна массовых отравлений метиловым спиртом. Громкие случаи произошли в Оренбурге, где скончались 35 человек и в Екатеринбурге, где жертвами суррогатного алкоголя стали 18 человек.

Симптомы отравления метанолом самые обычные: тошнота, головокружение, сильная слабость. Но через несколько часов у человека появляются более тревожные признаки: ухудшение зрения, «плавающие» пятна перед глазами и сильные боли во всем теле. И чем быстрей человеку будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов у него выжить.

ЧППроисшествия: ЧП