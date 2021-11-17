«Комсомолка» запускает конкурс «Онлайн тренировка»

Участником «Онлайн тренировки» может стать каждый родитель, у которого есть дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наши читатели так сильно соскучились по уже полюбившемуся им конкурсу «Карапузы, на старт», что буквально завалили нас письмами с вопросами «Когда же все-таки состоится мероприятие?». В прошлом году мы не смогли его провести из-за пандемии коронавируса. В этом году в Пермском крае также сохраняются ограничения на массовые мероприятия, и мы все с нетерпением ждем, когда нам удастся его провести. А пока, чтобы ваши малыши были в форме, оставались активными и шустрыми, мы решили устроить для них новый конкурс - «Онлайн тренировка».

Участником «Онлайн тренировки» может стать каждый родитель, у которого есть дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет! Для участия вам нужно снять горизонтальное видео (длительностью до 2 минут), как ваш малыш ползает по квартире и отправить видеоролик нам на почту permkp@yandex.ru, либо в комментариях под постом нашей группы ВКонтакте.

В нашем конкурсе будет пять номинаций. В каждой номинации - по одному победителю - они получат главные призы. В первых трех номинациях победителей выберут сами читатели путем открытого голосования (по количеству лайков). Еще в двух номинациях победителей определят партнеры нашего конкурса. Также призы и подарки получат абсолютно все участники нашего конкурса. Прием видеороликов завершится 20 декабря. Победителей мы выберем 24 декабря.

Номинации нашего конкурса:

- Самый спортивный малыш;

- Самый громкий карапуз;

- Лучшая группа поддержки;

- Самый улыбчивый карапуз;

- Самый модный карапуз.

Наши партнеры

Стоматологическая компания «ЮНИТ» - генеральный партнер конкурса

«В 1991 году компания «ЮНИТ» открыла первую в Перми частную стоматологическую клинику. Сегодня «ЮНИТ» — это четыре современных клиники для взрослых и детей, и один многопрофильный медицинский центр. Мы были первыми и остаемся лидером стоматологии края. Вы доверяете нам самое главное — здоровье свое и своих детей».

- Адрес: Сибирская, 94, (3 этаж);

- Телефон: +7 (342) 299-98-09;

- Сайт: skunit.ru

Магазины детской одежды «Солнечный Миф»

«Только в сети магазинов детской одежды «Солнечный Миф» можно приобрести качественную и недорогую одежду на возраст с 0 до 5 лет. Мы продаем одежду, которую шьем сами в Перми. Прежде всего - качество! Если это для детей - значит только натуральные, экологически чистые ткани, продуманные лекала. Практичность и функциональность так же важны. Ребенок не должен постоянно поправлять одежду или бояться ее испачкать. У нас очень приятные цены для быстрорастущих деток. Дисконтная карта с удобной системой накопления, скидки многодетным семьям, беременным женщинам и пенсионерам. Приходите за классными ценами, выбирайте расцветки и носите качественные изделия с удовольствием!»

- Сайт https://sunmif.ru

- Инстаграм: https://instagram.com/sun_mif_perm?ig...

- ВКонтакте https://vk.com/sunmifshop

Термальный комплекс «Акватория»

«Проведите новогодние каникулы в тепле - в термальном комплексе «Акватория» неподалеку от Перми. Температура воды в открытом бассейне здесь не опускается ниже 38 градусов даже в трескучие морозы. Бассейн достаточно большой, так что хватит места всем, чтобы расслабиться на гидромассаже или плыть по течению, созданному противотоком. А для малышей есть две зоны для купания детей глубиной по 50 и 70 сантиметров. Рядом с бассейном стоит русская банька на дровах, из которой можно тут же сигануть в купель. А также два зала хамама и мягкая, ароматная травяная сауна. Отдохнуть в «Акватории» можно веселой компанией друзей или всей семьей».

- Адрес: поселок Протасы, коттеджный поселок "Тихие пруды", квартал 48, дом 8;

- Телефон: +7 (342) 200-85-55;

- Сайт: https://akvaterm59.ru/

- «ВКонтакте»: https://vk.com/akvaterm59

- Инстаграм: https://www.instagram.com/akvaterm59