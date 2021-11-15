«Брал пример с папы»: Матвей Мичков, забивший самый «молодой» гол в истории сборной России, встал на коньки в три года

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную России. Фото: Инстаграм хоккеиста.

- О! Что он делает, вот это да! Подобрал отскок и лакросс засунул! Фантастика! Вот это первая шайба за сборную! Вот это дебют! – не верит своим глазам комментатор матча Кубка Карьяла в игре нашей сборной со шведами. - Там есть рекорд, ведь Мичков на год раньше всех дебютировал! И в 16 лет такие шайбы забрасывать – это наглость!

Круче, чем Овечкин

Своим необычным голом 16-летний форвард из Перми Матвей Мичков побил многолетний рекорд не только в летописи России, но и в истории всего Советского Союза. Он забил гол за сборную страны раньше Владислава Третьяка и раньше Александра Овечкина.

Причем, сделал это по-спортивному дерзко: шайба была за воротами, когда Мичков поймал ее на клюшку и фактически заправил ее «за шиворот» вратарю шведов. Такие чудеса иногда случаются в современном хоккее, но, чтобы дебютным голом на взрослом уровне становился лакросс - такого еще не бывало!

Свой первый гол за сборную России Матвей Мичков посвятил своей семье: маме, папе и брату. Он забил его в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней. Этим он побил рекорд Овечкина. В начале 2000-х нападающий «Вашингтон Кэпиталз» дебютировал за сборную в 17 лет, 11 месяцев и 15 дней.

- Матвей, привет, - написал о юном пермском хоккеисте сам Овечкин. - Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, ты побил мой рекорд. Хочу пожелать успехов и всего самого наилучшего. Работай - и у тебя все получится.

Об уникальном рекорде молодого пермского спортсмена написал на своей странице в Instagram и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

- Уроженец Кунгура Матвеи Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея! Он отличился в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет, тем самым побив многолетнии рекорд великого Александра Овечкина. Матвеи вместе с папои и по совместительству первым тренером Андреем Владиславовичем начинал заниматься хоккеем в Кунгуре, в семь лет попал в пермскии «Молот», затем в ярославскии «Локомотив». Сеи час он играет за питерскии «СКА» и является главным молодым талантом нашего хоккея.

Пошел в школу на год позже ровесников

Впервые на коньки маленький Матвей встал в три года, он тогда жил с родителями в Кунгуре. Хоккеем занимался его папа, и когда сын увидел, как его отец ловко катается на льду, тоже запросил себе коньки. На следующий день его вывели на лед, а чтобы не упал и не разбил нос, дали ящик из-под пива.

Парнишка быстро научился не только держать равновесие, но клюшку и в руках. А вскоре всем сердцем полюбил хоккей и начал серьезно тренироваться. Сначала в Кунгуре, а потом - в Перми.

- Матвей приехал тренироваться с ДЮСШ «Молот» в 2014 году и был нашим воспитанником года четыре, - вспоминает тренер по вратарям ДЮСШ «Молот» Сергей Долгих. – И когда он еще был семи-восьмилетним парнишкой, сразу было видно, что мозг у него быстрей работает, чем у других ребят и по уровню он был выше и сильный своих ровесников. Он первым завязывал шнурки, первым выходил на лед и забивал больше, чем остальные.

Тренировки у маленьких хоккеистов проводились четыре раза в неделю. И первое время, чтобы заниматься, Матвей с папой ездили в Пермь из Кунгура. Дорога в одну сторону занимала два часа, вставать приходилось в шесть утра. Затем отец с подающим надежды сыном сняли квартиру в Перми и на льду парнишка начал проводить сразу по несколько часов: катался и со своим годом, и с теми, кто старше. Он даже в школу пошел на год позже всех своих ровесников, чтобы больше внимания уделять хоккею.

Вскоре талантливого спортсмена начали ставить в команду с ребятами на год и на два старше, и Матвей с самого детства начал привыкать к тому, что против него играют ребята взрослей и выше ростом.

- И он снова прекрасно себя показал, причем, Матвей был выше многих не только в хоккейном плане, но и в бытовом, - объясняет Сергей Долгих. - Он был явным лидером и даже нередко дрался на тренировках, завоевывая авторитет. Местным ребятам не очень нравилось, что приехал какой-то парень из Кунгура и сразу стал лучшим, поэтому нередко возникали драки. Это могло случиться как на тренировке, так в раздевалке или после тренировки. Такое нередко в каждом мужском коллективе происходит, было это и в жизни Матвея.

«Мне важно было коснуться шайбы»

Когда юному спортсмену исполнилось 10, им заинтересовался ярославский хоккейный клуб «Локомотив», и Матвею предложили перейти туда. Папа вместе с сыном приняли решение переехать в Ярославль под тренера Владислава Чеснокова.

За годы, проведенные в Ярославле, Матвей очень привык к городу, к команде, друзьям, но уже с этой осени он стал играть за питерский «СКА». Главная причина перехода, по мнению юного форварда, была в том, что команда в Ярославле была молодая, но не атакующая, а амбициозному спортсмену хотелось большего.

Сейчас подающему надежды Мичкову шлют немало предложений поехать играть в Америку, но Матвей пока остается в России.

В этом историческом для себя матче в Хельсинки Мичков играл в четвертом звене, где играют самые неопытные, молодые ребята, но проявил себя так, что о нем и о нашей молодежке заговорили во всем хоккейном мире.

- Эмоции крутые, спасибо, что дали такой шанс дебютировать за национальную сборную России, - сказал пермяк в послематчевом интервью. – Как научиться забивать лакросс-голы? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не помню момент, когда стало получаться. Мне во время игры важно было просто коснуться шайбы. Правда, игру мы в итоге проиграли, поэтому я испытываю не очень хорошие эмоции. Но будем делать выводы и двигаться дальше от игры к игре. Мы к такому хоккею и готовились, финны – очень взрослая, играющая команда, многие ребята играют в КХЛ, здорово играют в атаке, держали шайбу, владели игрой, и сумели забить, реализовав свое большинство.

- Если учитывать уровень соперника, то команда играла хорошо, хотя всегда хотелось бы лучшего, - говорит тренер Олег Браташ. – Что касается Мичкова, если он склонен к анализу, то мы подскажем его не совсем зрелую игру. Это касается игры без шайбы, но в каких-то моментах он свои навыки проявил и даже по воротам пару раз бросил. Не исключаю, что в следующем матче он может поменять партнеров и еще покажет, на что еще способен.

- Конечно, хочется, чтобы команда побеждала в следующих играх и набирала очки, - говорит талантливый пермский хоккеист. - В команде собраны ребята – кто-то на Олимпиаду, кто-то на молодежный Чемпионат мира и повариться в ней – это большой опыт для меня!

А на вопрос, мечтает ли Матвей выступить на Олимпиаде, он ответил: «Хотелось бы…»

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