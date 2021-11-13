Хоккеист из Перми стал самым молодым автором гола за национальную сборную России

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную России. Фото: Инстаграм хоккеиста.

Хоккеист их Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею. Нападающий петербургского СКА забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Хоккеист, которому сейчас 16 лет, отличился на 22-й минуте. Он побил рекорд Александра Овечкина, который начал выступать за сборную в 17 лет.

СПРАВКА «КП»

Матвей Мичков сделал головокружительную карьеру в хоккее. Он начал заниматься им в пермском «Молоте», но уже в 9 лет оказался в ярославском «Локомотиве».

В 2020 году Матвей оказался в питерском СКА, переехал в Санкт-Петербург и стал бить рекорд за рекордом.

В 2020 году стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр, выиграв в составе сборной золото.

Затем стал первым игроком сборной России на ЮЧМ, кто забросил сразу три шайбы за один период.

В 2021 году Матвей в составе сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

Осенью 2021 года Мичков был включен в состав сборной России для участия в Кубке Карьяла. 11 ноября 2021 года в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней дебютировал в составе национальной сборной в матче против Финляндии и стал самым молодым игроком в истории сборных России и СССР.