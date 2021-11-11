«Хвостом кручу - укусить хочу». Пермский зоопсихолог рассказала, как научиться понимать язык собак и кошек

Домашние питомцы способны к состраданию и могут проявлять его таким же способом, как и люди Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Мурзик, ну чего ты шипишь и кусаешься: и поиграли с тобой, и накормили. Чем ты еще недоволен?

Как понять, чего хотят ваши домашние питомцы, когда они отчаянно мяукают или заливисто лают, прижимают хвост, выгибают спинку и выпускают коготки?

Эксперты говорят, что язык тела животных очень сложен, и распознать невербальные сигналы, которые подают наши питомцы, порой непросто. Например, если ваш любимец часто зевает, это может говорить о том, что он испытывает стресс. Щурится – спокоен и умиротворен, распушает хвост – чего-то боится.

О том, как лучше понимать своих питомцев, рассказали зоопсихолог, доктор ветеринарных наук Надежда Никулина и кинолог Ксения Офицерова. Их советы – готовые шпаргалки на все случаи жизни.

С разных планет

- Кошки и собаки говорят на разных языках, они будто с других планет, - говорит Надежда Никулина. – Кошка, как известно, гуляет сама по себе, она одиночка, квартира – это ее место обитания. Человек при этом не является частью территории, ему просто позволяют здесь находиться. Собаки же - стайные животные, стая для них – хозяин и его семья. Пес выражает свои эмоции бурно, ярко, демонстративно. Поэтому если для одних движение хвостом - показатель хорошего настроения и желания поиграть, то для других - способ показать «лучше не подходите ко мне»».

«Хвостом кручу - укусить хочу»

- Многие считают, что когда собака виляет хвостом – она радуется, но это не всегда именно так, - говорит Ксения Офицерова. – Скорее всего, собака возбуждена. Эмоции могут быть разные: не только радость, но и волнение, ярость, разочарование.

Обращайте внимание на скорость виляния. Медленные движения говорят о том, что собака расслаблена и настроена дружелюбно. Но если хвост бьет из стороны в сторону - собака охраняет свою территорию, лучше к ней не подходить.

- Кошка делает хвост трубой, приветствуя человека и выражая удовольствие, - объясняют эксперты. - Если кончик хвоста немного опущен и расслаблен, у питомца хорошее настроение, а если он им шевелит – проявляет интерес и любопытство к происходящему.

Но когда хвост вытянут, неподвижен и напряжен, животное озлоблено и готово к нападению. Еще один признак раздражения и агрессии - кошка быстро двигает хвостом, если бьет им по земле – проявляет охотничий азарт.

Если же хвост неподвижно повис – кошка разочарована или сильно устала.

«Посмотри еще минутку - разозлюсь я не на шутку!»

- Прямой контакт в глаза в животном мире означает вызов, - объясняет Ксения Офицерова. - Поэтому если вы не хотите спровоцировать конфликт, в глаза животному, даже домашнему, долго лучше не смотреть.

Если собака испытывает стресс или дискомфорт, ее взгляд становится напряженным. В таких случаях собаки демонстративно отворачиваются и избегают зрительного контакта. Но хозяева ошибочно думают, что животное упрямится и игнорирует команды, и пытаются установить

контакт, в том числе зрительный. В такой момент собаку лучше оставить в покое и дать ей побыть одной.

- Если кошка устаивалась на вас и смотрит не мигая – она бросает вам вызов, - продолжает Надежда Никулина. – Дает понять: она чего-то боится и испытывает настороженность. Возможно, причиной такого поведения стал незавершенный конфликт или же ситуация, в которой кот хочет отстоять право на что-либо. О доверии, комфорте, приязни и дружеском настрое говорят полуприкрытые глаза, с прищуром – кошка спокойна и готовится уснуть, подмигивания – питомец в хорошем настроении и готов поиграть.

«Ушки дергаются в стрессе, ты, хозяин, меня бесишь!»

- О том, что котик готов к играм, показывают и его ушки: они плоские и отведены назад,- продолжает зоопсихолог. – Если при этом он жмурит глаза – нетерпеливо выпрашивает лакомство, игрушку и ласку.

Совсем другое настроение демонстрируют прижатые к голове уши – животное готово напасть, укусить, поцарапать. Поддергивает ушами – беспокоится или на что-то обиделся.

- У собак все наоборот: прижатые к голове уши говорят о самых добрых намерениях, - объясняет Ксения Офицерова. - Она готова идти на контакт и не будет проявлять агрессию. Животное как будто бы уменьшает свои размеры, давая понять, что не опасна, с ней можно поиграть, погладить. А собаку, у которой уши стоят вертикально, а хвост и лапы напряжены, лучше не трогать. Ее что-то тревожит, лучше не провоцировать конфликт и дать время успокоиться.

Самая доброжелательная поза у собаки называется «игровой зов» - передние лапы и грудь прижаты к земле, а круп приподнят. Этот зов обозначает «Идем играть!»

«Если шерсть стоит «горой», лучше мне побыть одной»

- Если у котенка шерсть встает дыбом, а сам он выгибает спинку – значит, хочет поиграть, - объясняют специалисты. – Если же так делает взрослая кошка, она сильно напугана или раздражена. Если же при этом животное низко и хрипло рычит – оно демонстрирует крайнюю необходимость побыть одной. В такой момент ее нужно оставить в покое и отойти.

У собак шерсть обычно встает дыбом от загривка до самого хвоста. Это явный признак возбуждения, причем не обязательно отрицательного. Питомца, например, могло что-то сильно заинтересовать.

- Поднятая шерсть может быть и непроизвольной реакцией, схожей с мурашками по коже у людей, - говорит Ксения Офицерова. – Здесь нужно смотреть на положение тела. Если собака прижалась к земле, уши и хвост поджаты, она демонстрирует трусливость, стресс или страх. Собака будто пытается куда-то вжаться и уменьшить себя в размерах. Если собака наоборот куда-то тянется и вес перемещен вперед, то это говорит об интересе или оценке того, что собака еще не видела».

Умеют ли животные плакать?

- Домашние питомцы способны к состраданию и могут проявлять его таким же способом, как и люди: тактильный контакт, слезы, - считают зоопсихологи. - С точки зрения физиологии, мокрые глаза – это действительно избыток слезной жидкости, но все животные испытывают боль, грусть, привязанность и другие чувства. Но у них плохо развита мимическая мускулатура головы и они не могут, как мы, выражать свои эмоции мимикой. Поэтому слезы - это один из способов передать свои ощущения и эмоции.

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