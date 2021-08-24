В Кунгурской ледяной пещере появился новосел - двухметровый мамонт

Мамонт сразу стал главным героем экскурсии «Пещерные сказки о мамонте». Фото предоставлено специалистами Кунгурской ледяной пещеры.

- У многих жителей Кунгура пещера всегда ассоциировалась с мамонтами, есть даже такая легенда, что пустоты в пещере появились оттого, что раньше в ней жили мамонты, - объяснили «КП» специалисты Кунгурской ледяной пещеры.

На днях здесь появился новый жилец – двухметровый мамонт. Его установили в переходе между гротами Крестовый и Данте, рядом с лазом «Горе толстякам и высоким».

Придумал и создал скульптуру мамонта местный скульптор Андрей Белев. Занести огромного гиганта на новое место жительства целиком было невозможно, поэтому скульптор придумал сделать мамонта сборным.

- Тяжелые части мы мамонта занесли в пещеру в течение вечера, а собрали уже ближе к ночи, и сейчас он полностью безопасен, маленькие и большие посетители могут спокойно подходить к нему, гладить, обнимать и фотографироваться, - рассказали в Кунгурской ледяной пещере. – Сразу же наш мамонт стал главным героем экскурсии «Пещерные сказки о мамонте».

Сборный мамонт безопасен, маленькие и большие посетители могут спокойно подходить к нему, гладить, обнимать и фотографироваться. Фото предоставлено специалистами Кунгурской ледяной пещеры.

Сделан мамонт из современных материалов, стилизованных под камень. Новый пещерный житель предстал перед посетителями 21 августа – в день рождения Кунгурской ледяной пещеры. Именно в этот день 107 лет назад здесь началась официальная экскурсионная деятельность.

А в ближайшее время у пещерного новосела появится свое имя. Те посетители, которые побывали здесь 21 августа (а их было около тысячи человек, - Ред.), заполнили анкету со своими вариантами имен. В ближайшие дни комиссия отберет несколько самых интересных и подходящих, и запустит голосование в соцсетях. Выбранное имя мамонта высекут на табличке.

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