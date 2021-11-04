Не сбавлять обороты: «Амкар-Пермь» при поддержке трибун разгромил «Оренбург-2»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» подарил болельщикам домашнюю победу. В манеже «Пермь Великая» при поддержке трибун красно-черные разгромили дубль клуба первого дивизиона ФНЛ – ФК «Оренбург-2». Игра завершилась со счетом 3:0 и принесла «амкаровцам» важные в турнирном плане три очка.

Напомним, «Амкар» и «Оренбург-2» встречались ровно месяц назад. Тогда, 4 октября в Оренбурге красно-черные внезапно уступили хозяевам с разгромным счетом – 1:4. В то время пермяки проводили не лучшую серию. Началась она 30 сентября с поражения от «Спартака» в Туймазах (1:4). После игры в Оренбурге «Амкар» дома проиграл «Уралу-2» (0:2). Затем 17 октября победил «Носту» (2:0), но в ответной встрече в Новотроицке уступил – 0:1.

В последнем на момент встречи матче «амкаровцы» порадовали болельщиков реваншем над «Уралом-2». В гостях подопечные Рустема Хузина разгромили дубль клуба Премьер-лиги – 4:1.

Дубль капитана

Первый гол встречи был забит на 17-й минуте. Евгений Чабанов навесил в штрафную, Иван Маркелов пробил сходу с острого угла, но попал в штангу. А на добивании в нужное время и в нужном месте оказался капитан хозяев Евгений Тюкалов и расстрелял пустые ворота гостей – 1:0.

До конца тайма гости опасных моментов не создали, а вот «Амкар» мог отличиться еще пару раз: неплохие моменты имели Илья Гультяев, Евгений Чабанов и Максим Жестоков. Но весь голевой запас пермяки оставили на второй тайм.

Второй гол на 52-й минуте пришел со стандарта: Михаил Горелишвили навесил на Илью Гультяева, а тот без шансов для вратаря «Оренбурга» пробил по воротам головой.

А в третьем голе «Амкару» вновь помогло добивание. Спустя три минуты после гола Кирилл Кочетов с выгодной позиции пробил во вратаря гостей, но мяч по необычной траектории отскочил в Тюкалову. Тот не мог не воспользоваться таким подарком судьбы. Как итог, гол.

До конца игры счет не изменился. Более того, «Амкар» мог забивать еще, но финальный свисток зафиксировал классические разгромные «3:0» на табло.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

- Комментировать нечего, все по делу, все по игре. Хотели взять реванш за выездное поражение. Сегодня мы это сделали и сделали убедительно. Впереди до зимней паузы еще две игры, которые надо выиграть. Двигаемся дальше.

Не сбавлять обороты

Встреча подняла «Амкар» на четвертое место турнирной таблицы группы «4». Теперь у красно-черных 32 очка после 17 сыгранных в турнире встреч, 10 побед, две ничьих и пять поражений. Отставание от первого места, которое занимает ульяновская «Волга» - 10 очков. Свой матч против ижевского «Зенита» волжане проведут сегодня.

На втором месте «Челябинск». У южноуральцев 35 очков. Третья строчка и 33 очка – у «Тюмени». Отрыв от «Новосибирска», который занимает пятое место – два очка. На шестом месте разместилась пермская «Звезда» с 29 очками.

Отставание от первой строчки выглядит огромным, но впереди – еще 11 матчей, а также весенняя часть сезона. Будет интересно!

До зимней паузы

В 2021 году «Амкар» проведет еще два официальных матча. И оба – домашние, в футбольном манеже «Пермь Великая» (улица Куйбышева, 126). Первый состоится 9 ноября. Соперник – еще один недавний обидчик пермяков – «Спартак» из Туймазов (0+). 30 сентября «Амкар» на выезде проиграл этой команде с разгромным счетом 1:4.

А 14 ноября 2021 состоится пермское дерби. «Амкар» сыграет с другим пермским футбольным клубом, соперником по группе «4» - ФК «Звезда» (0+). После этой игры мы увидим «амкаровцев» на поле в официальных матчах только в апреле 2022 года.

Кстати, подопечные Валерия Петракова в День народного единства тоже разгромили своего соперника. Пермяки гостили в Тольятти, где разгромили местного аутсайдера лиги – «Ладу-Тольятти» - 3:0.

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