«Ей было всего 26». В Перми умерла молодая журналистка

Юлия Абрамова

Смерть всегда приходит не вовремя. И мысль о том, что твой близкий человек больше никогда не позвонит, не напишет, не улыбнется накрывает волной боли и негодования. Когда мне сказали, что ты умерла, я всеми силами заставлял себя поверить, что мне это снится или, что это чья-то дурацкая шутка. Но вскоре пришло осознание, а с ним - опустошение. Словно невидимая рука проникла куда-то внутрь и забрала, вернее, оторвала оттуда кусок, часть меня, моей души и назад его больше никто не вернет.

Мы познакомились с тобой в 2019 году. Ты пришла к нам в газету еще совсем «зеленой» студенткой журфака. Но твое огромное желание и рвение творить сразу бросились в глаза редактору. Мы сидели друг напротив друга, обсуждая все на свете. Меня иногда поражало буйство твоих мыслей, когда за секунду ты могла спросить «Боря, как выправить эти долбанные волосы?» и, не дождавшись ответа, добавить «И, кстати, а из-за чего начался вооруженный конфликт на востоке Украины». А когда к нам в офис приходили твои детишки - два мальчугана-близнеца - все знали, что ближайший час спокойно посидеть точно никому не удастся. Со звонким криком они носились по коридору на перегонки, поочередно выкрикивая: «Мама, я быстрее», «Нет, мама, я, я быстрее». «Сеня, Федя, мальчики, не отвлекайте ребят», - без криков, нежно и с настоящей материнской заботой успокаивала ты своих малышей. А твой творожный пирог с бананами, разносолы, домашняя пицца, которые ты приносила в редакцию. Ты очень вкусно готовила.

На моих глазах ты постигала нелегкую профессию журналиста, порой было трудно, но тебе помогали твоя настойчивость, работоспособность, энергетика и редкое умение расположить к себе людей. Ты была заботливой мамой и любимой женой, казалось, что у тебя все впереди, но у жизни были другие планы. Тебе было всего 26..... Недавно у тебя родился третий сын. Ты подарила ему жизнь, но почти тут же оборвалась твоя, столь рано и неожиданно, что мне до сих пор трудно в это поверить. Общительная, улыбчивая, невероятно добрая и честная, открытая всему миру, я запомню тебя именно такой. Прощай, подруга.

У Юли Абрамовой остались трое маленьких детей. Всем, кто хочет оказать посильную помощь родным и близким Юлии, публикуем номер телефона ее мужа: 8-965-559-36-34.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой (Подробнее..)