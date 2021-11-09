«Как в Форсаже». Полицейский из Пермского края рассказал, как на ходу остановил неуправляемую фуру

Александр Шехерев много лет прослужил госавтоинспектором, это помогло ему мгновенно сориентироваться.

- Когда мимо пронеслась фура, в которой на водительском сиденье никто не сидел, думать было некогда, пришлось спасать ситуацию, - рассказывает старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехерев.

Сюжет, героем которого стал майор полиции из Добрянки, разыгрался на федеральной трассе. В тот день Александр был на смене, когда в полицию поступил сигнал о преступлении: водитель сообщил, что неизвестные слили из бензобака его автомобиля бензин.

Пока следственная группа осматривала место происшествия, майор обратил внимание, как с горы покатился большегруз Volvo, который до этого момента стоял припаркованным на обочине.

- Буквально на глазах многотонная махина набирала скорость и все быстрее двигалась вниз, в сторону встречной полосы, - продолжает оперативник. Ему показалось странным, что водитель даже не делал попытки вернуться на свою полосу. Хотя движение на трассе очень интенсивное, и машина могла протаранить любого, кто окажется на ее пути.

Поняв, что фура по каким-то причинам оказалась неуправляемой, Шехерев запрыгнул в служебную Лада Гранта и помчался в погоню. А его коллеги тем временем на второй легковушке поехали дальше, чтобы остановить машины, ехавшие по опасной полосе.

Когда Александр обогнал бесконтрольный большегруз, он остановился, выбежал на дорогу и… запрыгнул на подножку несущейся фуры. Скорость 14-метровой махины была в тот момент 20-30 километров в час.

Когда полицейский открыл дверь кабины, сразу понял, в чем дело: водитель лежал на полу без признаков жизни.

Александр забрался на водительское сиденье, схватился за руль, сбавил скорость и осторожно припарковал автомобиль в безопасном месте.

- Причиной случившегося стало то, что водитель большегруза ехал за рулем и скончался от сердечного приступа, а фура сама помчалась вниз с горы, - объяснили в краевой полиции.

В соцсетях пользователи обсуждают: майор вел себя как настоящий супергерой, этому сейчас в полиции учат?

- Майор служит в уголовном розыске четыре года, - рассказали его коллеги. - А до этого много лет работал госавтоинспектором. И, возможно, его опыт в ГИБДД, смекалка и молниеносная реакция спасли в тот день чьи-то жизни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наряд ДПС помог семье, попавшей в аварию

«Мы бесконечно благодарны сотрудникам ДПС за их человечность и искреннее желание помочь людям, попавшим в беду!» - написала письмо в полицию семейная пара из Перми.

На днях пожилые супруги с внуком ехали в Пермь и попали в ДТП на трассе возле Карагая. На скользкой дороге их легковушку развернуло и отбросило в кювет. Люди не пострадали, но садиться в салон авто после аварии они побоялись и мерзли на трассе под снегом в ожидании эвакуатора.

На место ДТП приехал наряд полиции. Лейтенант Андрей Мышкин и старший лейтенант Юрий Сайфуллин первым делом посадили семью греться в теплый служебный автомобиль, а сами оформляли документы. Уехали они только после того, как эвакуатор без единой царапины вытащил легковушку из кювета, и пермяки смогли продолжить путь домой.

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