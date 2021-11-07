«Обогнал грузовик и на ходу запрыгнул в салон». В Пермском крае полицейский остановил фуру, водитель которой умер за рулем

Александр Шехирев. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

Накануне старший оперуполномоченный по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев вместе с опер-группой приехал на придорожную парковку на вызов о краже дизтоплива из грузовика.

Пока оперативники осматривали место происшествия, Александр Шехирев обратил внимание на грузовик, который припарковался прямо на горе и вскоре начал медленно скатываться вниз.

Когда машина поравнялась с местом, где находились правоохранители, Шехирев увидел, что на водительском месте никого нет, а 14-метровая фура продолжает движение и уже выехала на встречную полосу федеральной трассы. Майор среагировал молниеносно - сел в служебную машину, обогнал грузовик, на ходу запрыгнул на подножку большегруза, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик.

Его коллеги тем временем следили за безопасностью встречных машин и не давали им проехать в зону риска. Как выяснилось, 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа.

- Александр Шехирев в полиции с 2013 года. До службы в уголовном розыске обеспечивал правопорядок на дорогах, будучи автоинспектором. Опыт, приобретённый полицейским в дорожно-патрульной службе, помог ему быстро сориентироваться в экстренной ситуации и не допустить трагедии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.