«Сделали лекарство против чертей». Метеорит, упавший в Пермском крае более 130 лет назад, жители разобрали по кусочкам

Полет Оханского метеорита над Пермью. Рисунок с натуры А. В. Селиванова

«Я подарю тебе звезду!» - эту фразу почти с полным правом могли говорить своим возлюбленным жители Оханска более 130 лет тому назад. Ну, звезду - не звезду, а кусочки небесного тела в те времена разошлись по рукам оханцев.

Огненный дождь

30 августа 1887 года в 12 часов 30 минут в солнечный ясный день в небе над Прикамьем пронесся «огненный дождь». «Большая светящаяся масса, оставлявшая за собою громадный сноп искр и струю белого дыма в виде облака», - так описывал это явление профессор Казанского университета Петр Кротов.

В тот день в окрестностях села Таборы Оханского уезда упал метеорит. Как выглядело падение небесного тела, писал управляющий Очерского завода Федор Будищев в записке начальнику Екатеринбургской железнодорожной станции:

«Полет болида сопровождался оглушительным треском, похожим несколько на треск, издаваемый при навертывании железной цепи на чугунный шкив, или же на звук, образующийся при падении железного листа на чугунный пол. По показанию двух очевидцев, болид имел форму овсяного снопа бурого цвета; перед падением на землю произошел страшный короткий удар, наподобие залпа из пушки, а над рекой Камой, по направлению к Оханску, блеснула полоска, также сопровождаемая треском».

Из-за сильных перепадов температуры небесное тело взорвалось в воздухе и обрушилось метеоритным дождем. Очевидцы отмечали, что при этом в небе раздавался гром. Его слышали и в Перми, и в Кунгуре. А в Оханске рассказывали, что слышали звук, похожий на пушечный выстрел.

- Оханский метеорит взорвался в воздухе, выпав метеоритным дождем, и не оставил большого кратера. Не осталось на месте падения и самого метеорита. И тем не менее место падения крупного осколка Оханского метеорита, описанное очевидцами и точно известное, объявлено геологическим памятником природы Пермского края. На этом месте когда-то была поставлена часовня, которая до настоящего времени не сохранилась, - отмечал в своей статье о метеорите Илья Чайковский, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геологии месторождений полезных ископаемых Горного института УрО РАН.

В отличие от многих других метеоритов, Оханский не нанес никаких разрушений. Воронки в земле от него остались, но не пострадал ни один дом, ни один человек.

Небесное тело как средство против чертей

По данным профессора Петра Кротова, метеорит мог весить около двух с половиной тонн. Но он раскололся на мелкие кусочки. И местные жители, едва прошел первый испуг, бросились собирать небесные сувениры.

«Самые интересные части метеорита были раздроблены в яме и истоптаны массой народа, многие обломки разобраны по карманам питейных торговцев, торгашей и крестьян. Многие кусочки метеорита уже распили в воде, которые якобы изгоняют из больных всякие человеческие недуги, в том числе и чертей, водящихся, по суеверию некоторых, в утробах человеческих», - писал Федор Будищев.

Части метеорита, которые все-таки удалось собрать ученым, попали в геологические коллекции Казанского университета, Народного музея Очера и другие музеи, в том числе даже в Британский музей в Лондоне. В Пермском краеведческом музее находятся два фрагмента Оханского метеорита: первый, весом около полутора килограммов, выставлен в постоянной экспозиции, а второй, поменьше, хранится в фондах музея и экспонируется на временных выставках.

Сейчас в селе Таборы, где упала основная часть небесного тела, местные жители создали визит-центр с экспозицией, посвященной Оханскому метеориту, и даже туристический маршрут по местам его падения.

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