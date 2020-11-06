В Пермском крае ищут очевидцев упавшего метеорита

Камера наблюдения записала, как яркая вспышка от метеора отражается в окнах машин. Фото: кадр с видео Геннадия Угрюмова и Евгении Малаховой, размещенного в сообществе vk.com/astro.nomy

Небо над Уралом 3 ноября вновь озарилось мощным светом. С момента падения знаменитого челябинского метеорита прошло семь лет и вот вновь вспышка. Только теперь не такая мощная, как тогда. Специалисты говорят, что объект пролетел в районе Свердловской и Челябинской областей и где-то упал, но где точно - неизвестно. Не исключено, что в Пермском крае. Специалисты, которые исследуют все метеориты, падающие на Землю, занимаются его поисками.

Метеорит удалось заснять двум камерам наблюдения в челябинском городе Картале, но они зафиксировали только вспышку, так как были направлены вниз.

- Видео не явное, но по теням, которые были отброшены на землю, пролетало что-то очень яркое. А по скорости движения теней, этот объект очень похож на болид (яркий метеор, - Прим. Ред.), - отметил Виктор Гроховский, ученый из УрФУ, исследовавший Челябинский метеорит.

Итак, метеор пролетал над Уралом 3 ноября около 21.43 по местному времени. Яркий свет он испускал не меньше четырех секунд. Сейчас специалисты ищут очевидцев этого явления, которые сняли падение метеорита на видео или хотя бы могут точно сказать, где именно он пролетал.

- Если вы или ваши знакомые стали очевидцами данного явления, просьба вспомнить поточнее высоту вспышки, ее азимут (максимально точно, а не просто указать сторону света) и указать GPS координаты места наблюдения (лучше с Google Карт), - написали администраторы сообщества AstroAlert в социальной сети Вконтакте. - Также просим помочь в поисках видеозаписей с частных камер наблюдения и камер наблюдения интернет-провайдеров.

По данным специалистов метеорит могли наблюдать жители Свердловской области, юга Пермского края, запада Тюменской области, Курганской и Оренбургской области, а также республики Башкортостан.