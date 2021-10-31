Волевой разгром: «Амкар-Пермь» в Екатеринбурге обыграл дубль «Урала»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ разгромил дубль команды Премьер-лиги – «Урал-2». Игра состоялась в Екатеринбурге 31 октября и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из Перми.

Все четыре мяча пермяки забили во втором тайме – после перерыва. Первый тайм наша команда проиграла со счетом 0:1.

Дорогу молодым

Рустем Хузин выставил на встречу экспериментальный состав. На поле отсутствовал Даур Квеквескири. Но на острие атаки вышел молодой Кирилл Кочетов. Помогали ему Павел Соломатин и Евгений Тюкалов. В опорной зоне неожиданно появился бывший игрок «Урала-2», атакующий полузащитник и ныне «амкаровец» Александр Голубцов. Компанию ему составил Михаил Горелишвили.

Места на левом и правом флангах заняли Иван Маркелов и Константин Морозов соответственно. Тройка центральных защитников и вратарь – Максим Жестоков, Илья Гультяев, Денис Кайков и Арзамат Габлия.

Первый тайм «Амкар» провел неважно. На 21-й минуте пермяки пропустили: Александр Голубцов сфолил на игроке атаки уральцев, пенальти – гол. Габлия почти вытащил удар Даниила Арсентьева, но мяч предательски залетел в сетку. 1:0, до конца тайма счет остался прежним.

С чистого листа

Но в перерыве матча Рустем Хузин нашел нужные слова для команды. И зритель увидел «Амкар» совсем другим. Вместо Дениса Кайкова атаку усилил Даур Квеквескири. И новая расстановка дала свои плоды уже на 51-й минуте встречи.

Михаил Горелишвили сделал подачу в центр штрафной на Максима Жестокова, который поборолся и отправил мяч в ворота – 1:1. А спустя две минуты красно-черные вышли вперед: 19-летний Кирилл Кочетов подобрал отскок после пушечного удара от Голубцова и расстрелял вратаря хозяев: 2:1.

На кураже последовал и третий гол пермяков. На этот раз уже сам Александр Голубцов забил в ворота «Урала». Вот так за пять минут гости полностью перевернули ход встречи.

Последний гол игры с пенальти после грубого фола защитника хозяев забил капитан «Амкара» Евгений Тюкалов. В итоге 4:1 на табло и пермская команда оформляет настоящий волевой разгром в последнем выездном матче 2021 года. А также берет реванш у «Урала-2», ведь на своем поле 10 октября «амкаровцы» уральцам проиграли – 0:2.

После игры «Амкар-Пермь» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы группы «4». Теперь у команды девять побед при двух ничьих и пяти поражениях. 29 очков, 25 забитых и 16 пропущенных голов. «Урал-2» остался на восьмом месте с 23 очками.

Психологическая победа

Победа стала важной и в психологическом плане. Напомним, с 30 сентября «Амкар» переживает неудачную серию. 30 сентября случилось крупнон выездное поражение от «Спартака» из Туймазов - 1:4. 4 октября с аналогичным счетом на выезде пермяки уступили «Оренбургу-2».

10 октября произошло уже упоминаемое поражение от «Урала-2». 17 октября команда скрасила неудачную серию домашней победой над «Ностой» (2:0). Но неделю спустя вновь проиграла на выезде той же «Носте», оставшись вдевятером - 0:1.

Отметим, после сегодняшнего «уральского дерби» пермский болельщик увидит команду только дома. По крайней мере, в 2021 году. Все три оставшихся в текущем году домашних матча пройдут в манеже «Пермь Великая». 4 ноября красно-черные примут «Оренбург-2», 9 ноября – «Спартак» из Туймазов, а 14 ноября завершат сезон дерби со «Звездой» (все – 0+).