В пермском Минздраве рассказали, как и когда детей начнут вакцинировать от коронавируса

Прививки от коронавирусной инфекции будут проводиться детям с добровольного информированного согласия родителей или законных представителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Результаты по исследованию детской вакцины от коронавируса очень оптимистичны, - рассказал «КП»-Пермь» главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. – И мы надеемся, что в ближайшее время эта вакцина уже будет на потоке.

Сейчас клинические исследования по иммунизации подростков полностью завершены, материалы переданы в Министерство здравоохранения для утверждения инструкции на использование нового препарата и получения всех разрешительных документов.

- Думаю, что в декабре будут получены все разрешительные документы, и иммунизация детей от новой коронавирусной инфекции будет включена в новый Национальный календарь профилактических прививок, - отмечает специалист. – Судя по опыту других стан, в том числе включая и Израиль, иммунизация детей от COVID-19 проводится с 11-летнего возраста. Мы можем с уверенностью сказать, что первый этап в Пермском крае также начнется с вакцинации среди подростков, а затем он коснется и детей более младшего возраста.

Детей будут иммунизировать вакциной Спутник V, которая разработана институтом эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, с тем отличием, что «детская форма» вакцины подработана: это интерназальный препарат (вакцина вводится через нос, - Ред.) и уменьшенное содержание той дозы, которая используется во взрослой вакцине.

- Сейчас новый Национальный календарь профилактических прививок находится на согласовании, поэтому интерназальная форма применения препарата очень выгодна тем, что можно будет совместить сразу две инактивированные вакцины, к примеру, от коронавирусной инфекции и гриппа. Это позволит провести широкомасштабную вакцинацию и защитить наших детей.

Как и ранее, прививки детям будут проводиться с добровольного информированного согласия родителей или законных представителей.

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