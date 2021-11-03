В пермском Минздраве рассказали, кому будут делать вакцину Спутник Лайт

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- Сегодня, 3 ноября, мы получили разъяснения Минздрава РФ по вакцине Спутник Лайт, - рассказал «КП»-Пермь» главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. - Вакцина однократного введения будет использоваться только для ревакцинации и только для тех, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией. С этого момента должно пройти не менее шести месяцев.

В краевом Минздраве пока не могут точно сказать, когда вакцина Спутник Лайт появится в Пермском крае, все поставки зависят от Федерации. Но когда новая партия появится в наличии, вакцинировать ей медики будут только после того, как убедятся, что у человека в личном кабинете есть QR-код, указывающий на то, что полгода назад он перенес болезнь, или уже сделал ранее прививку.

- Медработники будут ориентироваться только на QR-код, а не на те сведения, которые сообщает человек, пришедший на вакцинацию, что якобы он уже перенес болезнь в легкой форме и у него ранее пропадало обоняние и менялось осязание, - отмечает Вадислав Васильевич. – Перед вакцинацией медработник обязательно зайдет в федеральный регистр и проверит QR-код переболевшего лица, и только в этом случае будет использовать вакцину Спутник Лайт.

Успокоили и тех, кто идет вакцинироваться только для того, чтобы получить QR-код, открывающий вход в театры, кафе и магазины. В ближайшее время в личном кабинете на сайте Госуслуг он будет появляться уже после введения первого компонента вакцины Спутник V. В нем будет информация о введении первого компонента и будет указана дата, когда должен быть введен второй компонент.

Не секрет, что за вакциной Спутник Лайт люди гонялись из-за возможности сразу же получить QR-код, но для защиты от коварной болезни такая вакцинация - не лучший вариант.

- Исследования, которые были проведены по вакцине Спутник V, говорят о том, что необходимо все-таки сделать обязательное двукратное введение вакцины, - отметил эпидемиолог. – Функция первого компонента заключается в том, чтобы обеспечить выброс антител, а введение второго компонента обеспечивает достаточно высокий защитный уровень к инфекции.

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