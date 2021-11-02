Уникального дошколенка из Перми покажут на федеральном канале

Артем может кружиться вокруг себя около часа. Фото: семейный архив.

- Нас после статьи в «Комсомолке» даже на улицах узнавать стали, а недавно Артем принял участие в съемках программы на федеральном канале, - рассказала пермячка Марьяна Восканян, мама пермского дошколенка Артема Мартиросяна.

Имя необычного мальчика из Перми дважды было вписано в Книгу рекордов России, и дважды мальчик установил мировые рекорды.

Ребенок просто обожает кружиться и во время регистрации рекорда «живой волчок» прокрутился вокруг себя аж 1700 раз! Если его не останавливать, то мальчишка спокойно может кружиться около часа.

- Для Артема это как ходить, или танцевать, он получает от кружения удовольствие и радость, - объясняет Марьяна. – С врачами мы, конечно, не консультировались, просто у нашего ребенка такая особенность, которая не наносит ему вреда, а в остальном – он обычный мальчик, который занимается тхэквондо, любит машинки, динозавров и супергероев…

А в остальном он обычный парень, любит машинки, динозавров и супергероев. Фото: семейный архив.

Уникальная способность пермского дошкольника заинтересовала создателей программы «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Это новое талант-шоу, где главными героями проекта становятся дети с уникальными возможностями, а сражаются они с командой взрослых, которым предстоит угадать, каким именно талантом обладает каждый из 10 детей-участников.

У ребят, которые победили в этом состязании, появляется возможность получить денежную ставку. Как выступил в этой непростой игре Артем Мартиросян, можно посмотреть 2 ноября на телеканале Пятница. Начало программы в 20.30.

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