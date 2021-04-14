Головокружительный успех: пятилетний мальчик из Перми установил два мировых и два рекорда России

Свой первый рекорд Артем установил в четыре года. Фото: семейный архив.

- Желание вращаться у Артема появилось сразу, как только он только начал ходить, - рассказывает мама пятилетнего мальчика Марьяна Восканян.

Любит машинки, супергероев и… кружиться

Имя пермского дошколенка Артема Мартиросяна дважды вписано в Книгу рекордов России и дважды мальчик установил мировые рекорды. Ребенок просто обожает кружиться и недавно во время регистрации рекорда этот «живой волчок» прокрутился вокруг себя аж 1700 раз! И это не предел. Мама мальчика говорит, что если его не останавливать, то сын может кружиться около часа.

- Для Артема это как ходить или танцевать, он получает от кружения удовольствие и радость, - объясняет Марьяна. – С врачами мы, конечно, не консультировались, просто у нашего ребенка такая особенность, которая не наносит ему вреда, а в остальном – он обычный мальчик, который занимается тхэквондо, любит машинки, динозавров и супергероев…

Маленький рекордсмен обожает динозавров. Фото: семейный архив.

Артемка всегда кружится по настроению. Может начать вращаться утром, а может и вечером после садика. Может весь день не крутиться, зато на следующий день «увеличит нагрузку». Свое любимое занятие он может совмещать с ходьбой, прыжками, разговорами, вращение не доставляет ему каких-либо неприятных ощущений.

Идея о рекорде возникла в пандемию

Идея зафиксировать рекорд пришла родителям в минувшем мае, когда все сидели дома во время коронавирусной самоизоляции.

- Я поизучала этот вопрос в интернете и нашла только одну 11-летнюю девочку из Екатеринбурга, которая тоже кружится и зафиксировала аналогичный мировой рекорд, который составил 15 минут, - говорит пермячка. – А нашему Артему в это время было всего четыре годика, и мы сняли 20-минутное видео и отправили заявку на регистрацию и в российской Книге рекордов и в Международном агентстве по регистрации рекордов «Интеррекорд».

В России Артему зафиксировали только 10 минут, и он оказался единственным в России 4-летним ребенком, которому «не слабо» прокрутиться вокруг себя 641 раз. Зато в мире ему засчитали все 20 минут вращения. За это время Артем совершил 1266 оборотов вокруг своей оси!

После установления рекордов мальчика пригласили на программу на федеральном канале, где испытали на тренажере для фигуристов, после этого мальчик должен был пройти по прямой и лопнуть дротиком шарик. И Артем справился с заданием блестяще.

Появилась мечта стать космонавтом

А не так давно в семье решили побить свой же рекорд и замахнулись на получасовое вращение. За это время Артем прокрутился вокруг себя 1700 раз! После этой попытки у маленького рекордсмена прибавилось дома памятных кубков и грамот.

У Артема дома много памятных кубков и грамот. Фото: семейный архив.

- Он всегда радуется этому, а я объясняю сыну, что это у него такой талант, которым редко кто еще обладает и что его вестибулярный аппарат работает просто великолепно, - говорит мама Артема. – И не исключено, что это повод подумать о его будущей профессии. Если раньше Артем хотел стать полицейским или археологом, то сейчас мечтает вырасти космонавтом. Конечно, все зависит от самого Артема, но потенциал для этого у него огромный.

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