«Пойми же ты меня, человек!» Пермский специалист по животным рассказала, что своими движениями нам говорят кошки

«Сигналы» наших питомцев понимают далеко не все люди Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наши коты и кошки лишены дара речи, но у них есть свой язык — язык тела. Однако далеко не все люди умеют распознавать сигналы, которые посылает нам наш питомец. Тогда на помощь приходят специалисты, которые долгие годы изучают поведение животных. Что своим телом нам говорят наши усатые любимцы, «КП» рассказала Доктор ветеринарных наук, заведующая кафедрой Биологии и гигиены животных Пермской государственной сельскохозяйственной академии Надежда Никулина.

- Кошка – это территориальный хищник, - объясняет Надежда Никулина. - Ее территория – это место ее обитания (дом), человек при этом не является частью территории, поэтому она позволяет нам находиться на своей территории. Со временем они привыкают к нашему присутствию, и иногда у них возникает потребность во внимании. Тогда кошки приходят к владельцам и просят внимания и ласки. И если просьбы «погладь» «почеши» «поиграй» понять достаточно просто, то другие «сигналы» наших питомцев понимают далеко не все люди. К тому же, их значение зависит от разных факторов: обстановки, эмоционального состояния, присутствия других животных или человека. Поэтому одни и те же движения могут в разных ситуациях могут иметь различный смысл. Однако есть единый поведенческий набор, благодаря которому можно понять, что хотят до нас донести наши питомцы.

Примерно 80 % суточного времени кошка находится в неактивном состоянии (18-20 ч в день) Фото: Мария АНАНОВА

Хвост

- поставлен вертикально (“хвост трубой”) – приветствие, удовольствие;

- поставлен вертикально, кончик опущен и расслаблен – хорошее настроение;

- поднят, кот повернулся к человеку задом – доверие и почтение;

- вытянут и неподвижен – подготовка к нападению;

- опущен – усталость;

- неподвижно повис – отвращение, разочарование;

- шевелит кончиком – интерес;

- быстро двигается взад-вперед – раздражение;

- бьет по земле – агрессия или охотничий азарт;

- поднят резким и быстрым движением, спина слегка выгнута – приветствие;

- задран над головой во время прогулки – у самца: доминирование по отношению к другим котам.

Уши

- стоят вертикально – любопытство;

- плоские, отведены в стороны – заигрывание;

- отведены назад, глаза жмурятся – нетерпение, просьба;

- отведены назад, глаза расширены – предостережение;

- прижаты к голове – подготовка к нападению;

- прижаты к голове, хвост делает круги – раздражение;

- подергиваются взад-вперед – беспокойство, реакция на выговор хозяина.

Глаза

- прищурены – спокойствие или сонливость;

- прищурены, подмигивает одним глазом – дружеское расположение и хорошее настроение;

- полуприкрыты – дружеское расположение, доверие и приязнь;

- жмурятся – миролюбие и спокойствие;

- широко раскрыты – страх;

- раскрыты, неотрывно смотрят прямо в лицо человеку – вызов;

- зрачки расширены – настороженность, агрессия (“Я уже злюсь”) или внимание и интерес;

- появилось третье веко – болезнь или сонливость.

Изогнутая спина: также обычно сопровождается поднятием шерсти.

- Феномен поднятия шерсти может указывать на две формы возбуждения – если котенок выгибает спину, обычно это является признаком того, что он хочет играть, а если взрослая кошка проявляет такое поведение, возможно, она раздражена и просит чтобы ее оставили в покое, либо она сильно напугана. Если кошка также производит низкое, хриплое рычание, то она чувствует крайнюю необходимость побыть одной, и лучше всего будет просто отойти и оставить ее в покое, - объяснила Надежда Никулина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да кто он такой, этот Балу?» Кот занял целое купе в поезде Пермь-Москва

Он отправился в путешествие с немкой-гувернанткой (Подробнее...)