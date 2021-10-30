«Доченька, я тут не выживу». Родственница умершей от коронавируса врача «скорой» винит в ее смерти медиков

Галина Тотьмянина скончалась от коронавируса в пермской больнице. Фото: семейный архив.

- Мама 20 лет работала врачом «скорой помощи», спасла сотни людей, а ее не спасли, хотя она просила о помощи, почему? - задается вопросом дочь умершей женщины Инна Калашникова.

Как рассказала «КП» Инна, в конце сентября у ее мамы Галины Тотьмяниной поднялась температура под 40 градусов и сбить ее не получалось несколько дней. Вызвали «скорую» и 3 октября Галину увезли в госпиталь ВОВ на Подлесной, 6. Там ей сделали КТ, которое показало 25% поражения легких, и поставили диагноз – коронавирусная инфекция.

– Несколько раз в день мы созванивались, я спрашивала о ее самочувствии, - говорит Инна. - Сначала все было неплохо, но потом стало хуже. Лечащий врач не назначила ей антибиотики и даже сказала, что дышать кислородом не нужно.

По словам Инны, вскоре у ее мамы началась отдышка, но лечение не менялось.

- Вечером пришел дежурный врач и просто ужаснулся, сказав: «Cрочно дышите кислородом». Выписал необходимые рекомендации и направление на КТ, - вспоминает Инна. - Следующее исследование показало поражение уже 65% легких. Мама мне говорила: «Инна, меня здесь не лечат, с таким лечением я не выживу, просила врача пересмотреть мое лечение, но она ничего не меняет». Я начала звонить во все инстанции, написала заявление в прокуратуру, чтобы на мою маму обратили внимание и помогли.

Смерть женщины повергла в шок ее родных и друзей.

7 октября Татьяну Васильевну в тяжелом состоянии перевели в больницу на улице Коминтерна в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ, поражение легких было уже 70%, и только там, по словам дочери, врач реанимации назначил антибиотики.

- Я звонила в больницу каждый день, отвечали одно: «Состояние стабильно тяжелое», - говорит Инна. - 18 октября мама умерла, а нам продолжали говорить, что состояние стабильное тяжелое. О ее смерти нам сказали только 20 октября.

Когда друзья семьи и знакомые узнали о смерти Галины Васильевны, они оборвали телефон Инны, написали десятки сообщений. Никто не мог поверить, что она скончалась.

- Всю жизнь мама вела здоровый, активный образ жизни, у нее не было вредных привычек и хронических заболеваний, - вспоминает Инна. – Она вышла на пенсию, наслаждалась жизнью, любила бывать на природе, любила танцевать, встречать гостей, всегда была гостеприимной. Она не собиралась умирать, у нее были большие планы на жизнь, она в свой 61 год была красивой и цветущей женщиной.

Татьяну Васильевну похоронили, ее дочь намерена добиться справедливости и собирается подавать в суд.

- Так не должно быть и, если в смерти моей мамы есть виновные, они должны понести наказание, - говорит Инна Калашникова.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили "КП", что обращение по данной пациентке от дочери зафиксировано, с ней велся диалог. Во время лечения представители Министерства и сотрудники медучреждения общались с родственниками и давали необходимую информацию о ситуации и лечении пациентки. По факту произошедшего проведут внутреннюю проверку.

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