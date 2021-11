Указ губернатора о нерабочих днях в Пермском крае с 1 по 7 ноября: официальный текст

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Указ губернатора Пермского края об установлении в Пермском крае нерабочих дней с 1 по 7 ноября 2021 года

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «6» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. N 239

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пунктом «а» части 9 статьи 27 Устава Пермского края, в целях исполнения пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. N 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. N 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. N 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. No 150, от 12 ноября 2020 г. N 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. N 158, от 25 декабря 2020 г. No 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. No 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. N 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96, от 12 августа 2021 г. № 99, от 26 августа 2021 г. № 101, от 30 сентября 2021 г. № 123, от 22 октября 2021 г. № 146) следующие изменения: дополнить пунктами 3(1) — 3(2) следующего содержания:

«3(1). На период нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», с 01 ноября по 07 ноября 2021 г. включительно приостановить доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в (на) которых осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий, за исключением:

3(1).1. ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания при условии осуществления обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов;

3(1).2. организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей (далее — организации), оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

3(1).3. организаций, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

3(1).4. аптек и аптечных пунктов;

3(1).5. объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-p, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;

3(1).6. объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3(1).7. организаций, оказывающих бытовые услуги без посещения гражданами помещений таких организаций;

3(1).8. организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

3(1).9. нотариусов в части оказания услуг, носящих неотложный характер;

3(1).10. дошкольных образовательных организаций и структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в части функционирования дежурных групп;

3(1).11. организаций, оказывающих ритуальные услуги по погребению;

3(1).12. отделений почтовой связи;

3(1).13. организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и реконструкции объектов, в том числе производство и доставку строительных материалов и оборудования, и иные организации, обеспечивающие их деятельность;

3(1).14. организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации;

3(1).15. организаций, осуществляющих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей, шиномонтажные работы (услуги) и продажу шин, покрышек, камер в местах осуществления таких работ (услуг);

3(1).16. Пермского краевого многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг;

3(1).17. медицинских организаций, режим работы которых определен в соответствии с пунктом 2 указа губернатора Пермского края от 22 октября 2021 г. № 147 «Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 г.»;

3(1).18. официальных спортивных мероприятий, проводимых в объектах спорта, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами, с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия. До участия в указанных мероприятиях в качестве зрителей допускаются только граждане при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 или QR-кoдa (вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев);

3(1).19. культурных, выставочных, просветительских и иных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев.

3(2). Организации, не указанные в пунктах 3(1).1 — 3(1).17

настоящего указа, вправе сохранить на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Проведение мероприятий, указанных в пунктах 3(1).18, 3(1).19 настоящего указа, осуществляется с разрешения соответствующего исполнительного органа государственной власти и государственного органа, согласованного с Администрацией губернатора Пермского края. Мероприятия, указанные в пунктах 3(1).18, 3(1).19 настоящего указа, организованные соответствующим исполнительным органом государственной власти и государственным органом, подлежат согласованию с Администрацией губернатора Пермского края.»;

1.2 в абзаце четвертом пункта 5.4 слова «с 01:00 до 06:00» заменить словами «с 23:00 до 06.00»;

1.3 пункт 9 признать утратившим силу;

1.4 в пункте 10:

1.4.1 в абзаце первом слова «старше 65 лет» заменить словами «старше 60 лет»;

1.4.2 в абзаце втором слова «старше 65 лет» заменить словами «старше 60 лет»;

1.5 пункт 14(1) изложить в следующей редакции:

«14(1). Руководителям организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, обеспечить:

выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13 июля 2021 г. № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» в части организации проведения профилактических прививок против COVID-19;

перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

1.6 пункт 15.1 признать утратившим силу.

2. Приостановить на период с 01 ноября по 07 ноября 2021 г. включительно действие пунктов 2.3 — 2.10, 4, 4.1, 4.5, 4.7, 5.3 — 5.6(4) указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.2 настоящего указа, который вступает в силу с 08 ноября 2021 года.

