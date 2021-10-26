«Нам спокойней стало». Родителям пермского школьника, ставшего инвалидом после прививки, выплатят миллион рублей

Андрей учился в седьмом классе, когда ему поставили привику, сделавшую его инвалидом. Фото: семейный архив.

- Ждать сказали еще 12 дней, это время нужно для того, чтобы ответчик при желании обжаловал решение краевого суда в вышестоящей инстанции, - говорят родители пермяка Андрея Волкова. – Но пока мы очень довольны тем, что краевой суд оставил в силе решение районного суда о компенсации нам одного миллиона рублей. И это действительно честно. Наш сын Андрей нуждается в постоянном уходе, ему повязки нужно менять, ведь на месте пролежней у него – открытые раны. Один он никогда с этим справится.

Первый иск ушел на лекарства

Напомним, 37-летний парень из Перми стал инвалидом, когда учился в седьмом классе. Его классу ставили прививки от клещевого энцефалита. Первую вакцинацию парень перенес неважно, после второй прививки упал прямо в школьном медицинском кабинете и больше на свои ноги не поднялся.

Такая реакция на вакцинацию – редкое поствакцинальное осложнение аллергичного ребенка. И информация об аллергии была указана в медицинской карточке у мальчика, но фельдшер не обратила на это внимания, а после того, как вакцинированный школьник упал, не стала вызывать ему «скорую» а 45 минут приводила его в чувства с помощью ватки с нашатыркой.

В итоге Андрей Волков на всю жизнь оказался прикован к инвалидной коляске. Все детство он лечился по больницам и госпиталям. Сейчас у него ни семьи, ни детей, ни работы, ни образования… Чтобы ухаживать за взрослым сыном, родителям пришлось уйти с работы.

Сейчас Андрею 37. У него ни жены, ни детей, ни работы, ни образования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вначале 2000-х мама и папа пострадавшего школьника уже обращались в суд, чтобы взыскать моральный сред за случившееся. И выиграли, но сумма, которую им удалось отсудить, была смехотворной и вся ушла на оплату лекарств.

Осталось добиться пандуса или подъемника

Сейчас мама Андрея Волкова подала повторный иск с просьбой возместить ей один миллион рублей морального вреда. И сначала Кировский районный суд встал на ее сторону, а 25 октября и краевой.

- Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, в настоящее время компенсацию морального вреда вправе получать не только сами пострадавшие пациенты, но и их ближайшие родственники, что в прежние годы было невозможно, - объяснил «КП»-Пермь» генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. - Состоявшееся решение подтверждает предусмотренное Гражданским Кодексом РФ право взыскать с нарушителя компенсацию за вред здоровью близкого родственника даже спустя 25 лет после произошедшего случая, тем более, что исковая давность по таким составам законом не предусмотрена.

Самое грустное в этой истории то, что парень-инвалид оказался заперт в четырех стенах. От возможности выйти на улицу Андрея отделяют шесть ступеней в подъезде, которые преодолеть самостоятельно он не может. Семья не раз обращалась в ТСЖ, чтобы установить пандус и подъемник, но пока безрезультатно.

Самое грустное, что Андрей заперт в четырех стенах из-за этих шести ступеней в подъезде. Добиться пандуса или подъемника семья не может уже много лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Планируем, что на эти деньги мы сыну коляску электрическую купим, - говорит Юрий Леонтьевич, отец Андрея Волкова. – Мы бы давно в кредиты залезли и сами бы ему купили, но нам обязательно нужно добиться того, чтобы у нас в доме пандус был или подъемник для инвалидной коляски, ведь самому катать его у меня уже сил не хватает. А оставшиеся деньги мы сыну на книжку положим, пусть у него копейка своя будет. Случись что с нами, родителями, куда он пойдет?

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