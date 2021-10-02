«Иногда такая депрессия, что выть охота». Что стало с пермским школьником, у которого после прививки от клещевого энцефалита отнялись ноги

В детстве Андрей мечтал стать пилотом. На фото со своей младшей сестрой. Фото: семейный архив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Иногда такая депрессия накатывает, что выть охота, за что мне все это? - говорит 37-летний пермяк Андрей Волков. В 1996 году он учился в седьмом классе, в школе ему сделали прививку от клещевого энцефалита. После вакцинации парень упал и больше на свои ноги никогда не поднялся.

На оказание помощи было восемь минут

- С 13 лет я никуда не могу самостоятельно выйти, на улице бываю раз в месяц, - с горечью в голосе говорит Андрей, сидя в инвалидной коляске. - Конечно, хотелось бы чаще, но как? Кто меня повезет? Отец, которому 67? Он уже перенес и инфаркт, и инсульт. И чем дальше, тем хуже, беспросветность полная….

25 лет назад бойкого и активного семиклассника вместе с другими ребятами из класса позвали в медкабинет. Им делали вторую прививку от клещевого энцефалита. Информированного согласия от родителей тогда не требовали.

Первую прививку Андрей перенес неважно, а после второй отошел от фельдшера на несколько метров и упал. По ногам поползли мурашки, парень перестал их чувствовать.

- Меня подняли и положили на кушетку, ватку с нашатыркой дали, - вспоминает он. - Все случилось на перемене, но фельдшер все чего-то ждала и долго не вызывала «скорую». Врачи приехали только через урок, когда следующая перемена началась. К этому времени по ногам и спине у меня пошло онемение.

Такая реакция на прививку – редкое поствакцинальное осложнение аллергичного ребенка. Экспертиза, которую проведут позже, даст заключение, что у медиков было не более восьми минут, чтобы помочь парню. Но драгоценное время было упущено.

- То, что у сына аллергия, мы поняли с самого детства, он конфетку съест, у него сыпь по телу идет, - говорит папа Андрея Юрий Леонтьевич. – И информация об аллергии была в его медицинской карте, а фельдшер просто не обратила на это внимание. И эта беспечность обернулась тяжелой пожизненной инвалидностью моего сына.

Главная беда - почки и пролежни

Приехавшие в школу врачи увезли Андрея в больницу, там он провел четыре месяца. Поначалу с сыном лежала мама.

- А ведь ему уже 13 лет было, он большой, тяжелый, его купать, на руках носить надо, поэтому лег с сыном я, - вспоминает отец. – Так я и стал с ним по больницам мотаться. Возил в Екатеринбург на МРТ, в столичные клиники. Где мы с ним только не лежали и чего только не наслушались. Однажды врач в Перми мне прямым текстом сказала: «Сдайте вы своего ребенка, он у вас не жилец». Я в шоке был, но ответил, что никогда от него не окажусь. Какой есть, такого и будем тянуть.

Родители не скрывают, им было очень тяжело переживать инвалидность сына: у мамы от переживаний начался сахарный диабет, отец перенес инфаркт и инсульт. Сам Андрей после роковой прививки мог только кушать, разговаривать и двигать руками, а обслуживать себя - нет. В живот ему поставили катетер.

- После прививки у меня начались серьезные проблемы с почками, - объясняет парень. – Выпишут домой, неделя пройдет, температура 40 поднимется, и снова в больницу. Там валяешься, таблетки пьешь горстями, потом на неделю домой и снова по кругу.

Все детство и молодость Андрей провел в больницах. Фото: семейный архив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Еще одна наша главная беда - это пролежни, которые появляются очень быстро, - говорит Юрий Леонтьевич. - Все началось, когда Андрей был еще ребенком. Мы в больнице лежали, и я впервые почувствовал возле кровати сына неприятный запах. Если каждый день пролежни не обрабатывать, все давно сгнило бы уже. Нам их ушивали, но они снова появляются. Иногда обрабатываешь это место и чувствуешь, что пинцетом по кости задеваешь. Чтобы поберечь Андрея, мы специально дорогие подушки покупаем в инвалидную коляску, но это тоже мало помогает.

Мечтал стать пилотом

В детстве, в перерыве между больницами, Андрей продолжал учиться в школе, только ему пришлось перевестись в спецшколу для детей-инвалидов. Учителя ходили к нему на дом. Потом пытался выучиться на программиста, но из-за постоянного лежания по больницам, так и не закончил учебу.

Семья, когда все только случилось, жила в «трешке» на пятом этаже без лифта и главная проблема - спускаться на улицу с инвалидной коляской, а потом подниматься.

- Я тогда в администрацию письмо написал – меняйте нам квартиру, - продолжает Юрия Леонтьевич. - И нам вместо нашей квартиры дали «трешку» в новом доме в Закамске на втором этаже, но лифт не включали, и нам все равно по лесенкам Андрея таскать приходилось.

Сейчас каждый день у Андрея до боли похож один на другой: он ограничен четырьмя стенами и главное его развлечение – это видеоигры.

Вся жизнь молодого парня проходит в четырех стенах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А ведь в детстве Андрей мечтал стать летчиком, его небо манило, и он постоянно клеил пинцетиком модели самолетов, - вздыхает отец. - А сейчас ни работы, ни жены, ни детей… И я не знаю, как он жить будет, если со мной или с матерью что-нибудь случится.

От возможности выйти на улицу Андрея отделяют шесть ступеней в подъезде, которые преодолеть самостоятельно он не может. Семья не раз обращалась в ТСЖ, чтобы установить пандус и подъемник, но пока безрезультатно.

Год назад с парнем случилась беда: он ездил на закрытие фонтанов в городе, а когда приехал обратно и отец его начал поднимать по ступенькам, Андрей вылетел из коляски и сломал обе ноги.

- Врачи сразу одну ногу в гипс забинтовали, а другую на винты посадили, - с ужасом вспоминают случившееся в семье. - И сами медики шокированы были, когда мы сказали, что наркоз ставить не нужно, ведь ниже спины Андрей ничего не чувствует. Так и сверлили на живую. Затем мы очень боялись, что под гипсом на ногах пролежни образуются, но ничего, обошлось.

От возможности выйти на улицу Андрея отделяют шесть ступеней в подъезде, которые преодолеть самостоятельно он не может. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для поддержания нормального самочувствия парню постоянно нужны лекарства.

- Он – льготник, а что толку? – жалуется отец. - Ни в санаторий съездить, ни лекарств необходимых получить. Врачи нам выписывают, а придешь в аптеку, там платные есть, бесплатных – нет, все приходится за наличку покупать. А за бесплатным фурацилином мне порой приходится на другой конец города мотаться. В бесплатном перечне лекарств есть и бинты, и пластыри, а того, что нам нужно – нет. А если прилепишь эти бесплатные пластыри, то потом оторвешь вместе с кожей. Разве с нашими пролежнями такое можно? Я лучше сам все куплю, чтобы не калечить сына.

Дважды судились с поликлиникой

После той роковой прививки отец Андрея Волкова два года пытался добиться правды в суде. Экспертиза, проведенная в Перми, сделала выводы, что врачи не виноваты в случившемся, и что это несчастный случай. Но истец вместе с адвокатом настаивал на проведении независимой экспертизы.

Ее сделали в Москве и столичные эксперты дали совсем другое заключение: медики, проводящие прививки, должны четко понимать, что вакцина может дать аллергическую реакцию. И им всегда нужно иметь под рукой средства противошоковой и противоаллергической терапии и экстренно их применять. А Андрей вместо этого час нюхал нашатырь.

- В начале 2000-х годов судебная практика по врачебным делам только формировалась, поэтому денежные суммы, взыскиваемые в пользу пострадавших пациентов, были столь незначительными, вдобавок суды отказывали в компенсации вреда их ближайшим родственникам, - объяснил адвокат семьи и генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых.- Первый суд присудил нам 30 тысяч рублей, и это копейки по тем временам были, вся сумма ушла тогда на лекарства, - объясняет Юрий Леонтьевич.

И поэтому семья Волковых, в которой из-за поствакцинального осложнения ребенок стал пожизненным инвалидом, решила подать еще один иск к детской поликлинике. И тоже выиграла его.

- Требования истца были обоснованы тем, что из-за трагического случая, произошедшего по вине ответчика, им были причинены нравственные и физические страдания, - пояснили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. - Они выразились в глубоких переживаниях по поводу утраты здоровья их близкого человека, длительном нахождении в стрессовой ситуации, в ощущениях бессилия от невозможности помочь сыну, в непрекращающемся чувстве тревоги от неизвестности за дальнейшую судьбу их ребенка и в изменении привычного уклада жизни. И суд взыскал с детской поликлиники один миллион рублей, но, не согласившись с этим решением, ответчик написал жалобу в вышестоящую инстанцию.

Семья Волковых дважды судилась с детской поликлиникой, и оба раза выиграла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если решение суда останется в силе, то на эти деньги я сыну коляску электрическую куплю, а то катать его сил уже не хватает, - говорит Юрий Леонтьевич. - А оставшиеся деньги на книжку ему положу, пусть у него копейка своя будет. Мне спокойней будет, если у него запас появится. Случись что с нами, родителями, куда он пойдет?