Продавец продуктового магазина, на которую напал молодой налетчик: «Думала об одном - лишь бы не убил»

Добычей молодого налетчика стало пять тысяч рублей. Фото: скриншот видео/ телеграм-канал Baza

- Я сейчас отдыхаю, на работу не выхожу, еще отхожу, - рассказала "КП" продавец продуктового магазина, на которую на рабочем месте напал грабитель.

Напомним, днем в воскресенье, 24 октября, в продуктовый магазин на улице Вижайской, 12 зашел молодой человек. Парень стремительной походкой подошел к кассе, ударил продавца ладонью по лицу и повалил на землю. Женщина начала кричать, налетчик приказал ей успокоиться и стал выгребать деньги из кассы.

- В руках у него было острие разбитой бутылки, которым он мне угрожал, - вспоминает женщина. - Было очень страшно. Думала об одном - лишь бы не убил. Сейчас муж не отпускает на работу. Да я и сама еще не в состоянии. Пока его не поймают или не установят на кассе решетку, на работу, скорее всего, я не выйду.

По словам женщины, за долгие годы работы она впервые подверглась нападению, а самого грабителя раньше не видела.

UPD: Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, налетчика удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Первоуральска.

Подозреваемый. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю

- Похищенные деньги в размере пяти тысяч рублей он потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей. По факту нападения на продавца в полиции возбудили уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Известно, что житель Свердловской области перебрался в Пермь несколько недель тому назад. Злоумышленник нигде не работает, постоянного места жительства не имеет. Полиция полагает, что задержанный причастен к совершению других имущественных преступлений на территории столицы Прикамья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

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