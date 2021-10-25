«Извини, у мамы операция, я тебе завтра все отдам»: в Перми грабитель чуть не расплакался во время нападения на магазин

Добычей молодого налетчика стало пять тысяч рублей. Фото: скриншот видео/ телеграм-канал Baza

Ограбление, которое накануне произошло в Перми, можно считать, наверное, одним из самых интеллигентных и вежливых за последнее время. Днем в воскресенье, 24 октября, дверь продуктового магазин на улице Вижайской, 12 резко распахнулась и в помещение стремительной походкой зашел молодой человек. Парень подошел к кассе, ударил продавца ладонью по лицу и повалил на землю. Женщина начала кричать, налетчик сказал ей успокоиться и начал выгребать деньги из кассы.

- Все, не ору, не ору, - замолчала продавец.

- Деньги сюда дала. У мамы операция, она в больнице сейчас. Извини, пожалуйста. Я тебе завтра их отдам. У меня сейчас у мамы просто операция. Мне нужны деньги. Пожалуйста. Я не хотел такого. Извини. Пожалуйста. Я клянусь, я тебе завтра все отдам. Просто у меня у мамы серьезная операция, - объяснялся налетчик.

Грабитель опустошил кассу и уже пошел на выход, но на глаза ему попался сотовый продавца.

- Телефон отдай, пожалуйста, - испугано взмолилась женщина.

- Ты милицию вызовешь! - заявил парень.

- Я не буду вызывать!

Молодой человек отдал женщине телефон и, уходя, несколько раз извинился и чуть было не заревел.

- Серьезно, я не хотел. Я сам могу зареветь. Это не ради себя, ради мамы. Пожалуйста, ты меня пойми. Пожалуйста, хорошо?

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, молодому налетчику удалось похитить пять тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого ищут.

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