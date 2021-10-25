Как в Перми будут работать пункты вакцинации на этой неделе с 25 октября

В пунктах вакцинации сейчас огромные очереди. Фото: Евгения Романова.

После того, как власти объявили, что практически везде, кроме аптек и продуктовых магазинов теперь нужно предъявлять QR-коды, в пунктах мобильной вакцинации выстроились огромные очереди.

В выходные люди стояли по несколько часов, чтобы вакцинироваться. В понедельник Минздрав сообщил, как с 25 октября Перми будут работать пункты вакцинации:

Цирк, ул. Уральская, 112 (помещение внутри Цирка): 27-29 октября с 10.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79А (автобус на площади перед ТЦ): 27 октября с 10.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162Б (1й этаж): 25-31 октября с 10.00 до 20.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А: 25-29 октября с 11.00 до 17.00; 30 октября с 9.00 до 14.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж: 25-29 октября с 11.00 до 17.00; 30-31 октября с 10.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1й этаж: 26-31 октября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 26 и 28 октября с 10.00 до 12.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68: 25-29 октября с 10.00 до 16.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»): 25-30 октября с 12.00 до 18.30; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9: 25-29 октября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения. Следить за актуальной информацией можно на сайте kp.ru, в соцсетях или на ресурсах ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочие дни в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября: отвечаем на все самые важные вопросы

Период с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в Пермском крае нерабочими днями. Отвечаем на самые важные вопросы о длинных выходных (Подробнее...)