Не прошло и недели: «Амкар» вновь встречается с новотроицкой «Ностой»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Сегодня ФК «Амкар-Пермь» начинает второй круг чемпионата. В рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ пермяки встречаются с одним из аутсайдеров лиги – новотроицкой «Ностой».

Матч пройдёт на стадионе «Металлург» в Новотроицке. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (0+).

Красно-черные встречались с командой из Новотроицка совсем недавно – 17 октября. Та воскресная игра прошла на поле пермского стадиона «Звезда» и завершилась уверенной победой «амкаровцев». Эта победа была для болельщиков Перми особо приятной – на ней завершилась провальная серия пермяков, ведь команда проиграла три матча подряд не самым сильным соперникам в группе.

Напомним, все три встречи с 30 сентября по 10 октября «Амкар-Пермь» проиграл. 30 сентября наша команда потерпела разгромное поражение на выезде от «Спартака» из Туймазов (1:4). 4 октября с таким же счетом уступила дублю клуба первого дивизиона ФНЛ – «Оренбургу-2». А 10 октября «Амкар» проиграл теперь уже дублю клуба Премьер-лиги – «Уралу-2» (0:2). В последний раз до этой неудачной серии «Амкар» побеждал 26 сентября, когда в дерби города обыграл другой клуб из Перми – «Звезду» (3:1).

Так, к прошлой встрече с «Ностой» «Амкар» подошел после трехматчевой серии поражений. Но не оплошал в четвертый раз подряд и обыграл гостей с Южного Урала – 2:0. Голами в той игре отличились центральный защитник Илья Шибанов, пришедший в штрафную «Носты» на подачу углового. А также вингер пермяков Даур Квеквескири, замкнувший во втором тайме атаку хозяев. Даур также стал автором результативной подачи на Илью Шабанова.

Ситуация в турнирной таблице проста. «Носта» вряд ли сможет рассчитывать в этом сезоне на борьбу за самые высокие места. Команда из Оренбуржья располагается на 13-й позиции и имеет в активе 8 очков после 14 сыгранных матчей.

«Амкар» же еще может вернуться в большую игру, если совершит серию побед. Благо, и календарь позволяет. Команда из Перми не покидала группу лидеров и занимает пятое место турнирной таблицы. В активе красно-черных 26 очков после 14 проведенных встреч.

Отставание от первого места сильное, но не критичное. Особенно на такой дистанции, когда до финиша турнира – 14 матчей. Все может изменить серия осечек конкурентов.

Первое место турнирной таблицы сейчас за ульяновской «Волгой». Команда показывает потрясающие результаты и заслуженно лидирует в чемпионате. У волжан серия из 8 матчей без поражений. И всего один проигрыш за 15 матчей, 36 очков.

Второе место за «Челябинском». У южноуральцев 31 очко. В последнее время эта команда нестабильна и упустила первое место группы, которое занимала на протяжении августа и сентября.

На третьем месте «Тюмень». У сибиряков 29 очков. Стабильностью эта команда также похвастаться не может и чередует победы с поражениями. Четвертое место и 27 очков – у «Новосибирска».

В случае сегодняшней победы, «Амкар» гарантированно обгонит «Новосибирск» и займет четвертое место турнирной таблицы.

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