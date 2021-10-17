Пермский «Амкар» завершил первый круг уверенной победой над «Ностой»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» наконец-то порадовал болельщиков победой. Три матча подряд красно-черная команда проигрывала откровенно не самым сильным соперникам в лиге. И от сегодняшней игры можно было ожидать любого результата.

Но пермяки не подвели и не ударили в грязь лицом, уверенно обыграв аутсайдера чемпионата – новотроицкую «Носту». 2:0.

Напомним, 30 сентября подопечные Рустема Хузина на выезде потерпели разгром от «Спартака» из Туймазов (1:4). 4 октября последовало выездное поражение от «Оренбурга-2» с точно таким же счетом – 1:4. Продолжилась до трех матчей неудачная серия 10 октября. В этот день команда на родном стадионе проиграла «Уралу-2» - 0:2. Последнюю на момент воскресной игры победу «Амкар-Пермь» одержал 26 сентября. В этот день клуб в пермском дерби обыграл географического соседа – ФК «Звезда» (3:1).

Первый гол пермяки соорудили из стандарта. Команда заработала угловой, к мячу подошел Даур Квеквескири. Тот долго выбирал на кого навесить и сделал подачу, которую замкнул защитник красно-черных Илья Шабанов – 1:0, 24-я минута встречи.

Второй гол пермяки соорудили, поймав гостей на ошибке на их половине поля. Владислав Шпитальный отобрал мяч на фланге, отдал на Евгения Тюкалова, тот – на Павла Соломатина. Форвард мог пробить, но отдал на набегающего в свободной зоне Даура Квеквескири. Тот без проблем расстрелял вратаря.

Итого- 2:0, до конца игры при общем доминировании хозяев счет не поменялся. Итого у Даура – гол плюс пас в сегодняшнем матче. И неплохая реабилитация за незабитый пенальти в прошлой игре с «Уралом-2».

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

- Сложный матч. Владели инициативой. Достаточно много моментов было, чтоб забить. Двумя мы воспользовались, а сопернику ничего не дали сделать у своих ворот. Поэтому берем заслуженные три очка. Поздравляю болельщиков с победой, двигаемся.

После финального свистка «Амкар» завершил первый круг в группе «4» второго дивизиона ФНЛ. Позади – 14 игр. Впереди – ровно столько же. Всего пермяки имеют в активе восемь побед, две ничьих и четыре поражения. У команды 21 забитый и 14 пропущенных голов. 10 – в последние четыре игры. И 26 очков в активе и четвертое место турнирной таблицы.

Отставание от первого места, на котором расположилась ульяновская «Волга» - 10 очков. У волжан 36 очков после 15 сыгранных встреч. Второе место и 31 очко – у «Челябинска». На третьем месте с 29 очками расположилась «Тюмень». Замыкают шестерку лидеров «Новосибирск» - 24 очка и «Урал-2» - 23 очка.

Следующий матч «Амкар» проведет в субботу, 23 октября. И вновь против «Носты». Но теперь в Новотроицке. Затем наш клуб также продолжит выездную серию (0+). 31 октября красно-черных ожидает встреча с недавним обидчиком «Уралом-2» (0+). Уральцы сейчас на ходу и субботняя победа над «Звездой» Валерия Петракова (4:2) это только подтверждает.

Домой «Амкар» вернется только в праздничный выходной – 4 ноября. Наш клуб в Перми встретится с «Оренбургом-2» . 9 ноября в Пермь приедет «Спартак» из Туймазов, а 14 ноября – дата второго в сезоне пермского дерби с ФК «Звезда» (все – 0+).