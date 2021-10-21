В Минобре рассказали, отправят ли пермских школьников на «удаленку» после осенних каникул

Министр Раиса Кассина попросила родителей максимально обеспечить нахождение детей дома и не использовать это время для межклассного общения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 октября из-за напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Министерстве Просвещения сообщили о дополнительных школьных каникулах с 30 октября по 7 ноября. Какова ситуация с осенними школьными каникулами в Пермском крае?

- У нас каникулы начинаются раньше, с 25 октября и будут продолжаться до конца праздничных дней, до 7 ноября, - рассказала «Комсомольской правде» в Перми Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Лишь некоторые школы уйдут на каникулы чуть позже, с 27 октября.

- Есть ли риск того, что после окончания каникул дети не выйдут на очную учебу, а будут переведены на «удаленку», - спросили мы.

- Пока этого мы не планируем, потому что каникулы будут продолжаться две недели. Это хороший период для разобщения, поэтому мы думаем, что двух недель нам хватит, чтобы спокойно пройти волну связанную не только с коронавирусом, но и с резким подъемом заболеваемости ОРВИ. На эти две недели совет родителям один: максимально обеспечить нахождение детей дома и не использовать это время для межклассного общения. Ведь это большой риск заразиться. Мы очень надеемся на благоразумие родителей и детей в этом вопросе.

- Как в нерабочие дни будут работать дежурные группы в детских садах?

- Мы предполагаем дежурные группы делать, но строго для тех, чьи предприятия будут работать. Документов и справок предъявлять не нужно, в каждом детском саду и в каждой группе знают, где работают родители. А большинство детей во время нерабочих дней должны находиться дома, в том числе и наши воспитатели.

- Насколько массово сейчас болеют ученики в школах Перми и края?

- Массового заболевания коронавирусом в образовательных учреждениях нет, - пояснил Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. – Распространение среди учащихся удалось сдержать благодаря оперативному выводу на карантин групп и классов. А предстоящее разобщение поможет снизить рост заболеваемости и не переводить ребят со следующей учебной четверти на дистант. Но крайне важно, чтобы во время каникул дети не посещали кружки и секции.

Дело в том, что школьники могут болеть бессимптомно, но при этом способны заражать других членов семьи, которые переносят коронавирус очень тяжело. Поэтому необходимо исключить любые контакты с детьми из других коллективов и спланировать отдых в каникулы так, чтобы внуки не контактировали с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска.

Чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией пожилых людей, в Пермском крае усиливает работу Служба социальных участковых. Соцучастковые будут заниматься доставкой продуктов питания, лекарств и других необходимых пожилым людям товаров, помогать им в решении срочных вопросов.

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