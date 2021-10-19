Коронавирус в Прикамье, последние новости на 20 октября 2021 года: Пермский край вошел в семерку регионов с худшей ситуацией с коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 600 жителей. С начала пандемии в регионе выявили 111 964 случаев. Минздрав сообщает, что проведено 2 471 ПЦР-тестов за сутки. На лечении в больницах сейчас находятся в тяжелом состоянии - 560 пациентов. Из них 238 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего от ковида скончались 5 419 человек, за минувшие сутки - 33 пациента.

Ситуация с коронавирусом в регионе признана тяжелой. Так, Пермский край вошел в семерку регионов России, где ситуация с распространением коронавируса вызывает самые большие опасения. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Помимо Прикамья, в список вошли Удмуртская республика, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. По словам главы Минздрава, в этих регионах требуются ввести дополнительные ограничения для сдерживания вируса. В регион направлены дополнительные бригады врачей.

Всего инфекция была выявлена в 28 муниципалитетах края. 224 человека заболели в Перми. В Пермском муниципальном районе вирус нашли у 51 человека, в Добрянском городском округе у 41, а в Горнозаводском у 33-х.

Фото: permkrai.ru

В Березовском муниципальном и Лысьвенском городском округах заболели по 25 жителей. В Чусовском 22, в Кудымкарском 18, в Суксунском и Кишертском по 17. В Березниках, Красновишерском и Краснокамском городских округах выявили по 16 случаев заражения. В Александровском муниципальном округе 14, в Кудымкаре 11.

В Оханском и Соликамском городских округах по 10, в Юсьвинском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе по 7. В Чердынском городском округе 4, в Частинском муниципальном 3.

В Кизеле, Губахе, ЗАТО Звездный, а также Очерском и Нытвенском городских округах получено по 2 положительных результатов ПЦР-исследований на коронавирус. В Юрлинском муниципальном и Чернушинском городском округах по одному.

Добавим, что в Перми открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Он разместился на автовокзале, сообщает краевой минздрав. На сегодня в Перми работают 8 пунктов, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции или от гриппа. С полным списком можно ознакомиться здесь.