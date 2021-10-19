В Перми на автовокзале открылся новый пункт вакцинации

В пунктах вакцинации можно привиться от коронавируса и гриппа.
Фото: архив "КП"
В Перми открылся новый пункт вакцинации на автовокзале, об этом сообщает Минздрав региона. На сегодня в краевой столице работают 8 пунктов, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции или от гриппа. Публикуем полный список:
Цирк ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком)
20 октября (среда) с 11.00 до 18.00.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж)
20, 21, 22 октября с 16.00 до 20.00
23 и 24 октября с 12.00 до 18.00.
Вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А
19 и 22 октября с 11.00 до 17.00.
23 октября с 9.00 до 13.00.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
«Пермская ярмарка», ш. Космонавтов, 59, 2-й этаж
По будням с 12.00 до 17.00.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж (рядом с магазином «Hoff»)
Со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00 (понедельник – выходной).
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.
Спортхолл, пр. Парковый, 58а (помещение медпункта)
Вторник, четверг с 10.00 до 12.00.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа.
Мобильный пункт вакцинации: автобус на площади перед ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1
С понедельника по пятницу с 12.00 до 18.30.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
Автовокзал, ул. Революции, 68
С понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.