В Перми на автовокзале открылся новый пункт вакцинации

В пунктах вакцинации можно привиться от коронавируса и гриппа. Фото: архив "КП"

В Перми открылся новый пункт вакцинации на автовокзале, об этом сообщает Минздрав региона. На сегодня в краевой столице работают 8 пунктов, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции или от гриппа. Публикуем полный список:

Цирк ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком)

20 октября (среда) с 11.00 до 18.00.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж)

20, 21, 22 октября с 16.00 до 20.00

23 и 24 октября с 12.00 до 18.00.

Вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А

19 и 22 октября с 11.00 до 17.00.

23 октября с 9.00 до 13.00.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

«Пермская ярмарка», ш. Космонавтов, 59, 2-й этаж

По будням с 12.00 до 17.00.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж (рядом с магазином «Hoff»)

Со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00 (понедельник – выходной).

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Спортхолл, пр. Парковый, 58а (помещение медпункта)

Вторник, четверг с 10.00 до 12.00.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа.

Мобильный пункт вакцинации: автобус на площади перед ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1

С понедельника по пятницу с 12.00 до 18.30.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

Автовокзал, ул. Революции, 68

С понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.