Стрельба в школе в Прикамье: 10 советов спасателя, как уговорить ребенка отдать оружие

В этой школе случилось ЧП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП в школе Октябрьского района обсуждают второй день. 18 октября ученик шестого класса принес на занятия отцовское ружье, поставил детей к стенке и начал стрелять.

Вооруженного 12-летнего подростка остановила директор школы Галина Зайцева, увела в учительскую и забрала оружие.

Правильно ли поступила директор школы, спокойно шагнув в сторону вооруженного подростка? Как должны действовать педагоги в случае таких ЧП? Существует ли алгоритм действий, гарантирующий безопасность детей и взрослых?

Об этом «Комсомолке» рассказал спасатель I класса, командир группы быстрого реагирования Александр Инюшин - сотрудникам МЧС часто приходится выступать в роли переговорщиков в экстремальных ситуациях, в том числе и с участием детей.

- Сразу скажу: единого шаблона, как действовать в подобных случаях, вы нигде не найдете, - говорит эксперт. - Но директор школы в Сарсе поступила абсолютно правильно. За довольно короткое время она успешно провела переговоры и не допустила беды. Это говорит о том, что она хорошо знала особенности и проблемы ученика и быстро смогла установить с ним контакт. Это самое главное - педагогам нужно знать, чем живут дети.

Ниже - общие правила поведения в экстремальной ситуации.

1. Если это школа или просто здание, где находится много людей, в первую очередь нужно дать указание об их эвакуации. И убедиться, все ли успели выйти из помещений.

2. Обратите внимание на внешний вид ребенка. Сейчас много разных субкультур - анимешники, эмо, готы. Нелишне знать, чем они отличаются. Так проще установить контакт и убедить, что реальность и игра - это не одно и то же.

3. Оцените эмоциональное состояние ребенка: что он говорит, какие угрозы высказывает. Как правило, приходится иметь дело с психически нездоровыми детьми, возможно - под воздействием психотропных веществ.

4. Далее - попытка установить контакт. Переходим к диалогу, выясняем, почему он решил действовать таким образом, и чего хочет добиться.

5. Предлагаем вместе найти решение его проблемы: «Что я могу сделать для тебя? Давай вместе подумаем, что ты будешь делать дальше?»

6. Говорить нужно спокойным, ровным тоном. Помните, как успокаивала вас мама, дуя на разбитую коленку?

7. Если чувствуете, что ребенок успокаивается, можно установить тактильный контакт - приобнять, похлопать по плечу.

8. Иногда дети очень тяжело идут на контакт. Тогда прорабатываются варианты отвлечения. Если ребенок вооружен или угрожает что-то сделать с собой, нужно отвлечь его разговором, а потом устранить предмет опасности. Иногда для этого приходится потратить немало времени.

9. Нередко к месту ЧП прибывают родители. В этом случае стоит выяснить, не было ли у ребенка с ними конфликтов, стоит ли их допускать к диалогу или их присутствие будет нежелательным?

10. Надо постараться встать на сторону ребенка - многие вещи, которые кажутся нам, взрослым, преходящими, для детей представляются чрезвычайно важными. Например, это может быть неразделенная любовь, проблемы в семье, с одноклассниками. Именно поэтому педагогам так важно вникать в проблемы своих детей.

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