Что сейчас с 12-летним подростком, который устроил стрельбу в школе под Пермью

Мальчик, устроивший стрельбу, из обычной нормальной семьи. Фото: предоставлено родителями учеников школы.

- Сейчас подросток находится в специализированном медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь. В ходе первоначальных следственных действий малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, специализированным медучрежджением может оказаться Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД по Пермскому краю. Сколько подросток там пробудет, пока не известно, однако по закону его могут в нем содержать не более 30 суток. Два раза в неделю он может звонить родителям, также родственник могут ездить к нему на свидания.

Напомним, 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в родной школе в поселке Сарс в Пермском крае утром 18 октября. Его основной мотив – расквитаться с девочкой, которая его обижала. Вдобавок ночью ему приснился сон, якобы ему пришел Бог и сказал взять оружие и идти убивать всех подряд.

Ребенок знал, где у отца лежат ключи от сейфа. Он достал охотничье ружье и пошел в школу. Выстрелить успел дважды, обезумевшего школьника остановила директор школы Галина Ивановна Зайцева.

Единственным пострадавшим во время стрельбы в школе в поселке Сарс оказался ученик пятого класса Иван (имя изменено - Ред.). Мама ребенка рассказала "КП", что травму ее ребенок получил, когда шел в класс.

- Мой сын поднимался с одноклассницей на занятия на третий этаж. Пробегая мимо второго этажа, дети услышали хлопок и звук разбивающегося стекла. Осколки попали ему в щеку, ухо и задели бедро. Встретив ребенка из школы, мы сразу обратились в больницу, где нам оказали помощь. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, - рассказала мама пострадавшего ребенка.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, по факту противоправных действий подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Школьнику придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Будут разбираться и с отцом, который оставил огнестрельное оружие в пределах досягаемости несовершеннолетнего ребенка.

UPD: Подростка отправили в психиатрическую больницу.