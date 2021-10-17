«Это самое насыщенное приключение в моей жизни». Пермяк на велосипеде доехал до Владивостока

Пермяк вел видеодневник, в котором ежедневно рассказывал о своем путешествии

- Это самое насыщенное приключение в моей жизни! Теперь нужно время, чтобы осмыслить все произошедшее и вообще пересмотреть всю свою жизнь, - рассказал корреспонденту «КП» пермяк Иван Оглоблин.

Напомним, в конце июля 32-летний музыкант Иван Оглоблин решил отправиться в велопутешествие от Перми до Владивостока. Купил шоссейный велосипед, оборудовал его багажником, велосумкой, взял ремкомплект, палатку, спальник, дождевик, термос, камеру, другие атрибуты путешественника и отправился в дорогу.

Фото: Иван Оглоблин/ВКонтакте

До места назначения пермяк планировал добраться за 70-80 дней, ежедневно преодолевая по сотне километров. Вел видеодневник, в котором ежедневно рассказывал, сколько ему удалось проехать за день, о достопримечательностях и архитектуре разных городов, о новых знакомых, которых он обрел в дороге и о многом другом.

Иван на границе Иркутской области - 55 день путешествия. Фото: Иван Оглоблин/ВКонтакте

И вот спустя 74 дня, потеряв 10 килограммов веса, и преодолев 7874 километров, Иван добрался до конечной точки своего маршрута.

«Я снял рюкзак, поставил велик, сел на землю и почувствовал, что совершил невозможное. Я словно на Луну высадился, - рассказывает Иван. - Пока не село солнце, я спустился к Амурскому заливу, вышел на илистый берег и искупался. Я чувствовал покой, покой, тишина и легкая грусть от завершения маршрута.

Фото: Иван Оглоблин/ВКонтакте

Я безумно благодарен всем людям, с которыми мне довелось общаться в пути. Их было очень много и выделить кого-то сложно, но никогда не забуду Валерия, с которым я встретился в Иркутской области. Он остановил свой микроавтобус, чтоб побеседовать со мной, оказалось, он каждый год ездит с Алтая в Приморье и всегда берет с собой продуктовые подарки для велосипедистов. Угощает конфетами, фруктами, кофе. А однажды он сделал на своем мангале шашлык для немецкого велосипедиста. Так вот, начиная с Иркутска, Валерий разложил для меня по трассе на определенных километрах тушенку и воду, скидывал координаты мест, где оставил провизию, и когда я оказывался в определенном месте, меня ждал его сюрприз. Сейчас я еще немного задержусь во Владивостоке, а потом поеду в сторону дома, но уже на другом транспорте».

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