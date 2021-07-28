«Буду крутить педали, пока не кончатся силы». Пермяк собрался проехать полстраны на велосипеде

Для Ивана путешествие в город-порт - вызов самому себе. Фото: @ogloblinpavel

- Я обычный человек и у меня полно разных страхов: cтрах оторваться от обычного образа жизни, боязнь выйти из зоны комфорта, страх перемен, страх одиночества, страх неудачи. Поэтому захотелось какой-то встряски, экстрима, и я подумал, что такое путешествие будет самым действенным способом, по сути, это чистой воды авантюра, - рассказывает Иван.

Иван Оглоблин вырос в маленьком городке Пермского края - Горнозаводске. После школы переехал учиться в Пермь и остался здесь жить. Иваночень любит природу и путешествия. В прошлом году он уже путешествовал на велосипеде - за два дня проехал 325 километров от Горнозаводска до Екатеринбурга, но тогда это произошло спонтанно. Как рассказал сам Иван: «Я просто спрыгнул с дивана, взял велик отца и поехал». В этот раз ему предстоит объехать полстраны и 7,5 тысячи километров, и просто встать с дивана и поехать не получится, к такому веломарафону нужно подготовиться. Корреспондент «КП» поговорил с пермяком-авантюристом о его путешествии.

«Велопутешествие началось с покупки экшн-камеры»

Когда мне пришла в голову идея об этой поездке, из всего необходимого у меня было только непреодолимое желание. Казалось бы, что путешествие на велосипеде надо начинать с покупки, собственно, самого велика. Но мы с друзьями активно обсуждали ведение блога во время пути. И так получилось, что покупка камеры стала первым шагом в начале подготовки.

Иван Оглобин. Фото: @ogloblinpavel

«Когда узнали о моих планах, сделали скидку на велосипед»

Свой первый велосипед я купил неделю назад, - рассказывает Иван. – Конечно, как и у многих в детстве у меня были велосипеды «Школьник»,«Урал»,«Кама». Но их мне покупали родители. А этот я считаю первым, потому что купил на свои деньги. Велосипед выбирал по двум фактором - цене и типу.

В итоге выбрал шоссейный и нашел недорогой вариант на сайте объявлений. Когда рассказал владельцу о своих планах, он пожелал мне удачи и сделал хорошую скидку.

«Друзья помогли с интвентарем и попросили вести блог»

Друзья и близкие восприняли мою авантюру по-разному. Но большинство меня поддержали. Помогли с первым обслуживанием, научили, как ухаживать за цепью и звездами, показали слабые места. Помогли с инвентарем:одни дали велосумки, другие - экипировку, третьи снабдили меня велосмазкой, некоторые просто давали какие-то советы. Были и те, кто предлагал деньги, но от финансовой помощи я пока отказался. Многие проявили огромный интерес и просили вести блог. Если буду успевать, постараюсь это делать.

«Возьму с собой все, что беру в походы»

Вообще мой велосипед не предназначен для дальних путешествий. Поэтому я оборудую его хотя бы багажником и велосумками. Обязательно возьму ремкомплект, на случай, если спустит колесо, сломается цепь или возникнут другие технические проблемы. А для себя возьму все то, что берут на сплавы и в походы: палатку, спальник, дождевик, термос. Даже не предполагаю, во сколько мне обойдется моя авантюра, но половину денег, которые я откладывал на автомобиль, я уже потратил на подготовку.

«Увидеть океан и покопаться в себе»

Мне всегда хотелось побывать во Владивостоке и увидеть океан. Но путешествие именно в город-порт не самоцель. Цель - вызов самому себе. В дороге я буду копаться в себе, думать о вечном. Только наедине с собой мысли приходят в порядок, иногда я делюсь ими в соцсетях. А во время стоянок буду читать книги.

«Дорогу осилит идущий»

Я смотрел много роликов с путешественниками. Это очень вдохновляет! На чем только люди неотправляются в странствия- и на велосипедах стоимостью в автомобиль, и на «Ашанбайках», и на железных «Уралах». Главное - желание. А основной урок, которому учат путешественники,- дорогу осилит идущий.

«Буду крутить педали, пока не кончатся силы»

В день рассчитываю преодолевать по 100 километров и оказаться в пункте назначения через 70-80 дней. Старт намечен на август. Примерный маршрут я уже составил, планирую ехать по федеральным трассам, через крупные города, но все может измениться во время путешествия и, возможно, буду задерживаться в живописных местах.

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